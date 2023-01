Coco Martin natakot sa pamana ni Susan Roces

Aminado si Coco Martin na ‘natakot’ siya sa ‘pamana’ sa kanya ni Susan Roces.

Kasi nga, si Coco ang napili na sumalo nang iniwang obligasyon, responsibilidad ni Susan, at `yon ay ang maging ambassador ng RiteMed.

Sino ba naman ang makakalimot sa mga linya ni Susan na, ‘Wag mahihiyang magtanong, kung may RiteMed ba nito?’

Heto nga ang kuwento ni Coco:

“Kapag nagsisimba ako sa Quiapo palagi kong nakikita ang picture ni Tita Susan sa billboard. Nung nawala si Tita Susan, nawala na ang picture niya.

“Pero palaisipan sa akin kung sino ba ang papalit sa kanya? Kasi mahirap siyang palitan. Wala akong maisip, wala akong idea.

“Nag-iisa talaga siya, eh. Parang siya lang ang puwedeng magsabi na gagaling ka, giginhawa ka, na maniniwala ka sa sasabihin niya.

“Noong sinabi sa akin na ako ang napusuan, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, bakit ako? Kasi napakalaking repsonsibilidad ang tatahakin ko.

“Sobrang nerbiyos na nerbiyos ako. Kaya ngayon, bawat galaw ko pinag-iisipan ko talaga na ayokong makasira sa napakagandang reputasyon na iniwan ni Tita Susan.

“Hindi ako nangangako, pero gagawin ko ang lahat para maitama ko ang sarili ko at maging karapat-dapat sa pagtitiwala niyo sa akin,” sabi ni Coco.

“Alam naman natin kung gaano kamahal, nirerespeto ng mga Pilipino si Tita Susan.

“Nakakatakot kasi napakalaking responsibilidad nga ito para sa akin!” giit pa ni Coco.

Anyway, kapansin-pansin na sinimulan ni Coco ang TVC niya sa pamamagitan ng linyang:

“Ang sabi ng lola ko, ‘wag mahihiyang magtanong…at hanapin ang check”.

Ito nga ay bilang pagbibigay pugay kay Susan at pagpapaalala na rin sa kulturang Pilipino na pakikinig sa mga payo ng mga nakakatandang mahal sa buhay.

Ayon naman kay Atty. Jose Maria A. Ochave, presidente ng RiteMed, “Labing isang taon na ang nakakaraan nang makuha namin bilang brand ambassador si Ms. Susan and it was one of the best decisions that we’ve made. “Hindi lang siya naging mukha at boses kung hindi co-creator pa ng aming brand. Yung lighter tone ng Huwag Mahihiyang Magtanong’ ay kanyang idea. At ito na nga ang naging adbokasiya ng RiteMed simula noon, pagbabalik tanaw niya.”

“Ang RiteMed ay nailunsad noon matapos ang hiling ng ating gobyerno. Akala kasi ng mga tao ay sub-standard ang mga generics. Ginusto naming pataasin ang antas ng mga generics dahil ang mga tao ay gustong ma-associate sa brands dahil ang isang brand ay kumakatawan sa tiwala. Parang pangalan iyan. Mahirap magtiwala sa hindi mo kilala, sabi nga ni Ms Susan, dagdag pa ni Atty. Ochave.” (Rb Sermino)