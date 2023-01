‘Chinika, niyakap, pinarampa’ Catriona agaw eksena sa concert ni Ne-Yo

Kinabog ni Catriona Gray lahat ng mga celebrity na nanood ng concert ni Ne-Yo sa Araneta Coliseum nitong January 23, 2023.

Eh kasi nga, pinaakyat sa stage si Catriona, at bongga ang pag-eksena niya, ha!

Well, sa ganda at kaseksihan ni Catriona, na super tangkad pa, kahit sino naman ay mapapalingon, at kayang-kaya talaga niyang umagaw ng eksena.

Bago ang concert ni Ne-Yo, nag-post muna si Catriona ng outfit niya, na nakakaloka nga ang above knee high na boots niya na kulay pula, at siyempre, red na bag, at black na once piece dress.

Sarap ngang tingnan ni Catriona, na hindi nagbabago ang kagandahan.

“@neyo nahanap mo na ba si Miss Independent?! Nandito na siyaaaa!” sabi ni Catriona.

“So excited to fan girl yeheeee!” dugtong na chika pa niya.

Well, sino nga ba si Ne-Yo sa buhay ni Catriona?

Eh, di ba nga? Sa Miss Universe 2018, na ginanap sa Thailand, na siya nga ang kinoronahan, si Ne-Yo ang special performer, na kinantahan ang mga kandidata, lalo na ang mga finalist.

Kaya noong pinalapit ni Ne-Yo si Catriona sa kanya sa stage, sabay tanong na…

“What’s your name?”

Na ang sagot ni Catriona ay… “My name is Catriona! I actually won Miss Universe in Thailand!”

Anyway, dahil maingay nga ang venue, at audio, may nagsasabi na ang sinagot ni Catriona kay Ne-Yo ay…

“I’m Catriona, and I actually walked with you in Thailand!”

Masyado nga kasing maingay ang paligid, at lalo pang umingay sa sigawan dahil kay Catriona.

“Oh, I remember you!” sabi ni Ne-Yo kay Catriona, na mas nakapagpasigaw sa mga manonood.

At siyempre, pinarampa pa nang husto ni Ne-Yo si Catriona sa stage. Pinaulit nga niya ang super sikat na lava walk na pinauso ni Cat sa Thailand.

Of course, tuwang-tuwa ang mga faney kay Catriona. Heto nga ang mensahe nila:

“We’re proud of you Catriona our queen. Beautiful inside and out!”

“Crowd favorite. Now that dress is quite daring and different. I love the color. I love the smile. And she has a sultry-sultry walk. Shuta memorize ko pa!”

“This is so amazing. She is gorgeous and Ne-Yo is incredible. Handsome and such a gentleman.”

“Iconic. Legendary!”

Well, what can I say? Super proud din siyempre kay Catriona. (Rb Sermino)