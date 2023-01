Boring ka gurl: Toni ‘nilayasan’ ng mga kaibigan sa showbiz

Sabi ng maraming showbiz observers, hindi raw nila naramdaman ang ‘milestone’ na matatawag sa pag-celebrate ng 20th year ni Toni Gonzaga sa showbiz via an Araneta concert.

Alisin na raw natin ang mga isyung “sold out o hindi”, “namigay ng ticket o nag-sponsor ang mga politiko, etc…’ na may kinalaman sa box-office, pero ang kalidad daw ng show ang nais puntusan ng mga observes.

Naging kapuna-puna nga raw ang tila bumabang kalidad ng boses ni Toni na kahit ang sarili nitong kanta ay hindi na niya makanta gaya ng dati. Unless kung noon pa raw ay may “technological adjustment” nang ginawa to make it appear na “singer” nga siya.

Wala naman daw kuwestyon sa galing nito bilang isang host, pero kapag ang kapatid mo lang daw (Alex Gonzaga) ang kaeklayan mo to elicit laughter and fun, boringga na raw ang arrive dahil nagagawa na raw nila ‘yun sa kanilang mga personal podcast, blog.

Hindi rin naman daw magaling na dancer si Toni para ma-sustain ang interest ng mga manonood na ayaw nang marinig ang patili at manipis na boses niyang style ng pagkanta.

At higit sa lahat, kung nagsi-celebrate ka nga naman ng 20 years mo sa industriya, kakuwestyon kuwestyon nga naman kung bakit wala kang ibang matatawag na big star na bisita o mga nakatrabaho mo sa loob ng dalawang dekada na nag-join sa concert mo?

Either tinalikuran ka na nila, hindi keri ng budget, o sadyang wala nga raw nangahas na samahan ka dahil sa naging mga ganap mo sa politika at socmed at sa proklamasyon ng asawa mong “the most powerful celebrity ka” gayung mas marami ang higit at deserving na tawaging “most” kesa sa iyo?

Just asking lang naman!

Viva Prime kaabang-abang

Naniniwala naman ang Viva Entertainment company, na may future ang Viva Prime app nila ngayong halos lahat na nga ay gumagamit ng mga streaming app to feature movies, shows, concerts, maging series, locally made man o foreign.

Pati nga ang pag-venture sa mga live shows at iba pang event ay kering ipasok sa Viva Prime app.

Sa launching nito sa Jan. 29, may choice ang subscriber pumili sa pagitan ng halagang P49 (with commercials) at P99 (no commercials) para ma- enjoy ang pagiging KaViva Prime.

Asahan din nating magkakaroon ng venue ang mga bagong artist, director, writer, na dito ipalabas ang mga obra nila.

Congratulations!