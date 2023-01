Boracay, ano bang meron at binabalikan ka?

“Everybody needs a little time away,” saktong sakto ang lyrics ng kanta na ito ng sikat ng bandang Chicago noong 80s kaya gora agad ako nang biglang sabihin ng bunso ko na si Aichelle Benz na surprise birthday treat niya na mag- bonding kami sa tourism giant…ang Boracay!

Ang sarap kayang mag -reconnect with nature yun tipong soul searching lalo na’t ang tagal na rin ng huling pasyal ko dito. Hassle free lalo na kapag mag- early check in na sa airline kaya ito ang tamang gawin para iwas sa mahabang pila sa airport.

Wala pang isang oras na biyahe sa eroplano ay nasa Boracay na kami.

Una kong napansin na tuwang tuwa ang mga lokal na residente sa unti- unting pagbabalik ng turismo. May nakakuwentuhan ako at sinabi na dati ay nangingisda lang sila sa gabi at ibinibenta para makaraos dahil walang work at walang turista dulot ng pandemic.

Isa ang Boracay sa may pinakamagandang sunset in the world kaya isa ito sa mga rason kung bakit ang sarap bumalik dito.

Deserve nating lahat na mag- Bora pero siyempre need ng budget para ma-enjoy mo ang lugar. Kung feeling mo na may kulang sa iyo, travel lang ang sagot nyan! Ganyan din ako, masungit at sumpungin ako kapag hindi nakakagala.

Nasa top 50 ng World’s Greatest Places in 2022 ang isla ng Boracay ayon sa TIME magazine at bilang isang top tourist destination sa mundo, isa ito sa pinakanaapektuhan noong pandemya.

Mula nang isailalim ito sa rehabilitasyon noong 2018 at naging limitado sa turista, malaki ang naging pagbabago nito. Kaya naman gusto kong makita mismo ang nakamamanghang pagbabago sa sikat na isla.

Punta na din kayo para makita ang mas pinagandang paraiso ng Boracay. Pero hindi naman talaga lahat ay kaya nang mag-travel kaya mas mabuti na pag-ipunan ito para hindi mapasubo. Pero sa mahilig sa adventure, pwedeng budget meal lalo na kung madiskarte at sa mga can afford naman, travel local muna tayo dito sa Pilipinas.

Sana ay tuluy-tuloy ang pagdagsa ng maraming local at foreign tourists para hindi na mahirapan uli ang mga residente sa kanilang pamumuhay. May nagsabi nga sa akin na huwag kalimutang magbigay ng kaunting tip para sa pagbangon ng kanilang kabuhayan. Tama naman!

Ano ba ang mga bago sa Boracay? Kung tutuusin wala naman halos nagbago sa attractions, breathtaking pa din at matutulala ka sa sobrang ganda ng tanawin.

Sa experience ko, para talagang nakalimutan ko lahat ng mga isipin at problema habang nakaupo sa kumikinang na white sand at nakaharap sa dagat, nakakarelaks. Ewan ko ba kung anong meron sa Boracay na parang may hipnotismo ang lugar na ayaw mo nang umalis pa.

Nakita ko ang malaking changes sa sistema ng tour at water activities na dapat mong i-expect para mas hayahay at hassle free ang iyong bakasyon.

Ngayon, kailangang dumadaan lahat sa Boracay LGU na nakaistasyon sa Station 3 para lahat ng aktibidad gaya ng parasailing, banana boat rides, wind surfing, paddle boarding, land tour, crystal kayak, scuba diving at iba pa, kaya halos uniform ang rate at hindi ka mabubudol. Nasa iyo na lang kung gusto mo itong dagdagan kung enjoy ka naman sa kanilang serbisyo.

Hindi ka na rin matatakot sumubok ng bagong adventure like paraw sailing o helmet diving dahil regulated lahat at bantay- sarado ng mga sea patrol na laging tsinitsek ang mga lokasyon at tao. May based station na rin sa lahat ng aktibidad kaya naiiwasan ang overcrowding sa boat o bangka kaya iwas aksidente.

Nakakabilib nga at nakaya ko ang parasailing kahit takot ako sa heights. Ang tip ko lang ay pilitin mong kumalma habang unti-unting itinataas ang parachute para hindi ka magpanic at malula.

Favorite ko sa lahat ang crystal kayak dahil awra-awra ka lang sa transparent canoe ay instant model ka na! Nakakabilib ang mga bangkero dahil ang husay nilang mag-direct ng perfect pose kaya sulit ang pictorial sa dagat for P250.

Malaki ang iginanda ng Boracay dahil sa awareness ng mga tao. Regular ang paghahakot ng basura at may disiplina na ang mga turista sa tamang waste o garbage disposal.

Nakakalma ang police visibility sa bawat station lalo na sa malalaking establisments na gimikan sa gabi.

Magkano ba ang mga water activities?Paras ailing ay nasa P1,500 to P1,600; helmet diving- P1,000; island hopping -P900 with free lunch at snorkling para sa mga joiner. Nasa 6K up naman ang renta sa private boat with free lunch at island hopping, kung mas feel mo na private at ikaw ang may kontrol sa oras mo.

Masuwerte talaga tayo dahil maraming world class destination dito sa Pilipinas na hindi ka na kailangang lumayo pa. Kaya tara biyahe na tayo sa Boracay!

Boracay, ano bang meron at binabalikan ka?

