Bautista todo-paliwanag sa NAIA sale

Ipinaliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi ibebenta ng gobyerno ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kundi isasapribado lamang ang operasyon at maintenance ng pangunahing paliparan sa bansa.

“Ang ibig sabihin ng presidente, hindi naman natin ibibigay sa private sector ‘yong assets ng NAIA. Ang ibig niyang sabihin, it’s the private sector who will manage the operations through a concession agreement, which is what we have been doing in two airports now—sa Cebu at saka sa Clark,” wika ni Bautista nitong Martes.

Noong Lunes ay pinuna ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pahayag ni Bautista hinggil sa privatization ng NAIA.

“We have no plans of privatizing. There’s no plan to privatize anything. Rather, we do the opposite. No, when Secretary Jimmy Bautista was talking about that, I think he may have been – maybe he misspoke or he was misinterpreted. But you cannot privatize an airport to begin with. They cannot own the airport. A private firm cannot own the airport,” giit ng pangulo.

May isang grupo aniya ng mga dayuhan na nagpunta sa Pilipinas nitong nakalipas na linggo at tiningnan ang sitwasyon at operas­yon ng NAIA airport na nagkaroon ng problema noong Enero 1 at 22.

Ang mga ito ayon sa pangulo ay grupo ng mga negosyante na nagpapatakbo sa Gatwick Airport sa England at nagpahayag ng kahandaang pangasiwaan ang operasyon ng paliparan. (Aileen Taliping)