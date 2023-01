Angelo Kouame sapol ng dengue

BAHAGYANG nanliit ang pwersa ng Stong Group sa 32nd Dubai International Basketball Tournament matapos masapol ng dengue si dating University Athletic Association of the Philippines (UAAP) MVP at naturalized-Filipino Angelo Kouame.

Kasalukuyang naka-confine ang 25-anyos na Ivorian-Filipino sa isang ospital dulot ng dengue fever, dahilan upang magkumahog sa paghahanap ng kapalit si head coach Charles Tiu upang mapunan ang mawawalang pwesto ng 6-foot-10 center.

“I need a big man with a Filipino passport!! Any leads? Lol Philippine b-ball twitter help!” pahayag ni Tiu sa kanyang Twitter account nitong Lunes ng gabi.

Bukod kay Kouame, patuloy na matatag ang binuong line-up ng Strong Group, gayunpaman, tila kukulangin sa pambardagulan ng koponan mula kay dating NBA player at dating PBA import Renaldo Balkman.

Kasama sa frontcourt sina Will Gozum ng College of Saint Benilde Blazers at Justine Baltazar ng Hiroshima Butterflies ng Japan B.League.

Parte rin ng Strong Group sina dating NBA player Nick Young, Fil-Am Sedrick Barefield, high school superstar Francis Lopez, Inand Fornillos ng Ateneo, Ateneo graduate BJ Andrade, Jerom Lastimosa ng Adamson at Miguel Oczon ng Benilde

Nangangamba ring hindi makasama si Kouame sa Gilas Pilipinas para sa ika-anim at huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa February 24 at 27 kontra Lebanon at Jordan sa Philippine Arena. (Gerard Arce)

