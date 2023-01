Aaron Velez tinapik uli bipang coach ng Chery Tiggo

MAYROONG panibagong aasahang gagabay sa mga bagong saltang sina Ponggay Gaston, Seth Rodriguez at Bingle Landicho para sa Chery Tiggo Crossovers matapos pabalikin si coach Aaron Velez sa darating na 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebreo 4.

Inanunsyo ng Chery Tiggo ang pagbabalik ni Velez nitong Lunes ng gabi upang palitan si coach Clarence Esteban na humawak sa koponan sa buong 2022 season.

Magsisilbi nang team manager si Esteban, na naghahanda namang head coach ng Mapua Lady Cardinals at University of Santo Tomas boys volleyball squad at assistant coach ng Golden Tigresses.

“The experienced coach is returning to take the wheel and lead the Chery Tiggo Crossovers back to the top,” pahayag ng volleyball club.

Binitbit ni Velez ang koponan sa kanilang kauna-unahang korona sa 2021 PVL Open Conference sa bubble tournament na ginanap sa PCV Socio-Civic and Cultural Center sa Bacarra, Ilocos Norte, kung saan naglaro ang mag-utol na Dindin Santiago-Manabat at Jaja Santiago kontra Creamline Cool Smashers.

Nabigong idepensa ng Crossovers ang kanilang titulo nitong nagdaang kumperensya matapos lumagapak sa ika-walo sa siyam na pwesto.

Nangulelat rin ito sa 8th place sa Invitational Conference at kinapos sa battle-for-third sa Reinforced kontra Cool Smashers.

Nauna ng nagkaroon ng pagbabago sa koponan ng lumipat si Santiago-Manabat sa Akari Chargers, habang pumirma ng kontrata si Gaston galing ng Choco Mucho Flying Titans upang subukang punan ang nawalang pwesto ng 6-foot-2 power hitter. (Gerard Arce)