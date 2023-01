44 tonelada ng puslit na sibuyas nasabat

Abot sa 44 tonelada ng puslit na pulang sibuyas ang nasabat ng mga ahensya ng pamahalaan sa Varadero de Cawit, Zamboanga City noong Lunes.

Sa ulat, nakumpiska ang 3,000 bag ng sibuyas sa isang closed van habang naharang naman ang 8,000 bag pa sa bangkang MJ Marissa.

Nabatid na tig-apat na kilo ng sibuyas ang laman sa kada bag o katumbas na 44 na tonelada. Hindi pa tinutukoy ang consignee at pinagmulan ng kontrabando.

Isinagawa ang operasyon ng magkakasanib na puwersa ng Philippine Coast Guard (PCG), Marine Battalion Landing Team-11, Joint Task Force Zamboanga, Bureau of Customs Zamboanga District at Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Samantala, naharang din ng nasabing mga grupo ang 300 drum ng pinuslit na produktong petrolyo sa bangkang ML Zhary matapos magsagawa ang mga ito ng visit, board, search at seizure operation sa paligid ng Barangay Cawit. (Edwin Balasa)