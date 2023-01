2 kagawad, 1 pa timbog sa drug bust

Arestado ang dalawang kagawad ng barangay at kapatid ng isa sa kanila matapos silang mabitag sa buy bust operation at makumpiskahan ng P54,000 halaga ng umano’y shabu sa Sampaloc, Maynila nitong Lunes.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Virgilio Mañebo Diasanta Jr., 41, ng No. 1008 Matimyas st.; at Allan Salumbre y Magallanes, 39, ng No. 1057 Sta. Cruz st., kapwa kagawad sa Barangay 537, Zone 53 at kapatid nitong si Albert Salumbre y Magallanes, 37, mekaniko at residente ng No. 952 Cebu st., Sampaloc

Ayon kay Manila Police District -Police Station 4 commander PMaj Val Valencia, dinakip ang mga ito nang makaiskor sa kanila ng P500 halaga ng shabu ang isang pulis na umaktong buyer sa ikinasang buy bust sa tapat ng No. 1057 Sta. Cruz sa kanto ng Batanes st., Sampaloc bandang alas 10:30 ng gabi.

Nasamsam sa mga suspek ang 4 sachet ng shabu na tumimbang ng walong gramo at may street value na P54,400 at P500 marked money. (Juliet de Loza-Cudia)