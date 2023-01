1st Dr. Monte Tolentino Darts bibira sa Antipolo

MULING masisilayan ang tikas ng mga darter sa Antipolo dahil lalahukan nila ang 1st SK Chairman Dr. Monte Tolentino Dart Tournament sa Pebrero 4 sa Bgy. San Jose, Antipolo City.

Inaasahang todo sa paghahanda ang mga nagsaad ng pagsali para puntiryahin ang P10,000 garantisadong premyo kung saan ay P4,600 ang hahamigin ng magkakampeon.

Sa Ka Rex Dart House sa C lawis Bgy. Dela Paz, Antipolo City ang pagdadausan ng laban, may entry fee na P120 habang nasa 50 mahigit ang kasali.

Hahamigin ng second placer ang P2,200, tig-P8,00 ang third at fourth, habang ang fifth to eighth place ay may ibubulsa na tig-P400.00.

Best of five, 501 double ang labanan, magsisimula ang registration sa alas-6 ng gabi at bakbakan na sa alas-8.

Mahigpit na ipinagbabawal ang maglaro nang naka-tsinelas at naka-sando, ayon sa mga organizer na sina Robert Calupit (6-time Phillipine Team), Eugene De Jesus at Cris Zapanta. (Elech Dawa)