19 taon wanted sa murder nakorner

Nagwakas ang halos 19 taon pagtatago sa batas ng isang lalaki na akusado sa kasong pagpatay nang matunton ito sa Navotas City noong Lunes.

Kinilala ito na si Bartolome Obzunar, 38, residente ng Road- 10, Sitio Sto, Nino, Barangay NBBS Proper ng nabanggit na lungsod.

Ayon kay PCol. Dexter Ollaging, hepe ng Navoas City Police Station (NCPS), nasa wanted list si Obzunar dahil sa kinasangkutang patayan noong Marso 29, 2004. Tumakas ito nang maisyuhan ng warrant of arrest ni Malabon City Regional Trial Court Branch 70 Presiding Judge Benjamin T. Antonio.

Bandang ala 1:45 ng hapon, may nag-tip sa mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section (WSS) at sa Sub-Station 4 (SS-4) na nakita ang akusado sa kanilang lugar.

Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pagsamantalang paglaya ng akusado.(Orly Barcala)