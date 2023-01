Wesley So pumapalag pa sa Tata Steel Masters 2023

TUMULAK ng dalawang sunod na panalo at isang tabla kahapon si Super Grandmaster Wesley So upang makalapit sa tuktok sa Tata Steel Masters 2023 na nilalaro pa rin sa Wijk aah Zee, the Netherlands.

Pinisak ni 29-year-old So sina GM Vincent Keymer ng Germany sa round six at GM D Gukesh ng India sa seventh round bago nakipaghatian ng puntos kay Chinese GM Ding Liren sa eighth upang ilista ang limang puntos.

Kasalo ni Cavite-born So sa No.2 spot si GM Anish Giri ng host country, habang solo sa tuktok si GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan tangan ang anim na puntos.

Malaki pa ang tsansa ni former Philippine Chess team star So na masilo ang korona sa event na may 14-player single round robin format kaya tiyak na inaaral nito ang mga susunod niyang makakalaban upang makasungkit ng panalo sa huling limang laban.

Bitbit ang bandila ng Amerika sa mga international tournament na sinasalihan, makakalaban ni So sa ninth round si Parham Maghsoodloo ng Iran.

Makakatapat naman ng league leader na si Abdusattorov si Keymer. (Elech Dawa)