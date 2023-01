Victoria Azarenka dinispatsa si Zhu Lin sa Australian Open

BALIK sa quarterfinals ng Australian Open si two-time winner Victoria Azarenka matapos ipagpag si Zhu Lin 4-6, 6-1, 6-4.

Nagsimula ang paluan sa Melbourne Park gabi ng Linggo, natapos ng alas-2:20 ng madaling araw ng Lunes.

Dinaan ni 33-year-old Azarenka sa tiyaga kaya naitawid ang panalo.

“I really focused on staying patient, staying focused on myself, because it was very, very easy to just lose that patience, lose control, because it was very tough out there,” ani Azarenka, ibinulsa ang titulo sa Australia noong 2012 at 2013.

Nailusot ni Azarenka ang dalawang break points bago isinara ang laro sa cross-court forehand winner makalipas ang 2 hours, 40 minutes.

Sunod niyang haharapin si No. 3 Jessica Pegula para pag-agawan ang isang slot sa semis. Kinalos ni Pegula si Barbora Krejcikova 7-5, 6-2. (Vladi Eduarte)