Unang abortion pill sa Japan namumurong aprubahan

Magpupulong sa Biyernes ang mga eksperto sa Japan kung aaprubahan sa kauna-unahang pagkakataon ang paggamit ng abortion pill na kumbinasyong mifepristone at misoprostol.

Ayon sa Ministry of Health, Labor, and Welfare, nag-apply ang British pharmaceutical company na Linepharma na maaprubahan ang nasabing gamot noong Disyembre ng 2021 na gagawin at ibebenta sa merkado bilang Mefeego Pack sa Japan.

Sa isinagawang clinical trial sa Japan, lumitaw na 93% sa 120 buntis ng 63 araw ang nakapag-abort sa loob lang ng 24 oras matapos inumin ang gamot.

Bagaman 60% ng pasyente ang nakaranas na pananakit ng tiyan at pagsusuka, karamihan naman sa mga ito ay nakaranas lang ng mga mild na sintomas.