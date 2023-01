Senior citizens, haligi ng ating lipunan

Malaki ang pagpapahalaga nating mga Pilipino sa ating mga senior citizens. Tulad ng ibang mga mamamayan sa mga bansang Asyano, malalim ang ating paggalang sa ating mga nakakatanda.

Ito ay hindi lamang dahil importante silang bahagi ng ating pamilya. Ang mga senior citizens ay tinuturing din nating haligi ng ating lipunan na mahalaga ang naging kontribusyon sa pagpapaunlad ng ating bansa.

Kaya naman may mga batas ang naipapatupad na ngayon para mapagkalooban ng maraming pribileyo ang mga senior. May diskwento sila sa pamimili ng kanilang mga gamot at pangunahing pangangailangan, at gayundin sa paglalakbay, sa pag-dine in at take out sa mga restaurant. Sa mga local government unit ay may diskwento o libre na ang panonood ng sine ng mga seniors.

Kasama ang inyong Kuya Pulong at ilan pang mga mambabatas, gusto nating dagdagan pa ang mga pribilehiyong ito.

Isa sa ating mga panukalang batas na magpapalawig sa mga pribilehiyo ng ating mga nakakatandang mga kababayan ay ang pagbibigay ng lifetime o habambuhay na validity sa kanilang mga passport.

Sa House Bill (HB) 6682 na inihain natin kasama sina Benguet Cong. Eric Yap, at sina ACT-CIS Congs. Edvic Yap at Jeffrey Soriano, kapag nagrenew ng passport ang Pilipinong edad 60 pataas, ito ay magiging valid na habambuhay, kaya’t hindi na nila kailangang magrenew pa taon-taon.

Malaking ginhawa at bawas sa gastos ito para sa ating mga senior citizen kung maisasabatas. Mahigit-kumulang na may 9 milyong Pilipino na ang edad 60 pataas kaya’t marami ang makikinabang sa ating ‘senior-friendly’ na panukala.

Bukod diyan, matagal na rin nating naipanukala sa pamamagitan ng HB 508 na taasan pa ang buwanang social pension na tinatatanggap ng mga mahihirap na seniors.

Sa ilalim ng bill, gagawin ng P1,500 kada buwan ang kanilang social pension.

Napabalita rin kamakailan ang ating panukalang HB 499 na ang layunin ay mapagkalooban ng gobyerno ng pabuyang P1 milyon ang mga Pilipinong sasapit sa kanilang ika-101 na kaarawan. Nakasaad din sa bill na isasama na sa mga bibigyan ng cash reward ang mga senior na aabot sa mahigit edad 80 pataas. Sa bawat pagsapit ng ika-80, ika-85, ika-90, at ika-95 na kaarawan ng senior, ang ating bill ay nagpapanukala na sila ay bigyan ng P25,000.

Sa kasalukuyang batas na Republic Act 10868, ang mga umabot lang ng 100 years old ang nabibigyan ng benepisyo na nagkakahalaga ng P100,000.

May bill din tayo na nagbibigay pagkakataon na patuloy na makapag-hanapbuhay ang mga masisiglang senior citizens na kaya pang magtrabaho.

Ang isa pang panukalang batas natin ay may layuning protektahan ang mga senior mula sa karahasan, pang-aabuso at pagpapabaya. May mga nakatakdang parusa na pagkakakulong sa mga ganitong maling gawain laban sa ating mga elderly citizen.

Ang paghahain natin ng mga panukalang batas na pabor sa mga senior ay isang paraan ng pagkilala sa marami nilang mga sakripisyo at mga ambag sa ating lipunan. Dapat na paglaanan ng Kongreso ng sapat na atensyon at pondo ang kanilang kapakanan.