Samantha Catantan, iba pang fencer makikipagtusukan sa SEA Games

MAKIKIPAGTUSUKAN sina Samantha Kyle Catantan, Nathaniel Perez at Noelito Jose, Jr. sa 32nd Southeast Asian Games sa Mayo 5-17 sa Phnom Phen, Cambodia.

Ito ang kinumpirma ni coach Ramil Endriano nitong Lunes.

“Lahat ng individual medalists sa Vietnam ay pupunta sa Cambodia, habang sa team events, 2-3 ay maaaring hindi makasali,” sabi ni Endriano, itinalagang head coach ng pambansang koponan Agosto nakaraang taon kasunod ng pagbibitiw ni Amatov Canlas.

Tinapik ni Endriano ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rufelrino bilang assistant coach, na tanging nabago sa coaching staff na binubuo din nina Arman Bernal at Almario Viscayno (epee), Eric Brando at Edward Daliva (sabre) at Veena Nuestro (foil).

“Our goal is to improve our result from the last SEA Games and hopefully, win our first medal in the Asian Games,” sabi lamang ni Endriano.

Matatandaang nakakuha ang Pilipinas ng isang ginto, tatlong pilak at apat na tansong medalya para tumapos sa ikatlo sa likod ng Singapore (6-4-5) at host ng Vietnam (5-1-5) noong 2022 SEA Games.

Pinamunuan ni Catantan ang women’s individual foil event, habang sina Perez (men’s individual foil), Jose Jr. (men’s individual epee) at women’s team foil (Wilhelmina Lozada, Justine Gail Tinio at Catantan) ang nakakuha ng silver medals.

Ang apat na bronze medals ay nagmula sa men’s team foil (Sammuel Tranquilan, Michael Nicanor, Prince John Francis Felipe Santos at Perez), women’s team epee (Justine Gail Tinio, Anna Gabriella Guinto, Ivy Claire Dinoy at Lozada), men’s team saber (Sandro), Antonio Sia, Eunice Daniel Villanueva, John Paul Dayro at Christian Jhester Concepcion) at women’s team saber (Queen Denise Dalmacio, Allaine Nicole Cortey at Kemberly Camahalan).

Ang 20-anyos na si Catantan ay kasalukuyang nag-aaral sa Pennsylvania State University kung saan siya ay isang outstanding fencer.

Siya ay kasalukuyang may ranking na No. 89 sa mundo.

“Everything’s going well with the training at PhilSports,” sabi ni Endriano, nagsilbi bilang assistant ni Canlas mula noong 2016. (Lito Oredo)