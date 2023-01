Righteous Ruby walastik sa Philracom Japan Cup

MULING ipinakita ni Righteous Ruby ang kanyang husay matapos manalo sa 2023 Philracom “Japan Cup” na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nirendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, hindi nito inapura sa largahan si Righteous Ruby.

Hinayaan ni Hernandez na mauna ang mga matutulin sa arangkadahan na sina Enigmatic Linden at Speed Fantasy.

Nasa bandang likuran pa si Righteous Ruby nang agawin ni Shastaloo ang unahan kay Enigmatic Linden sa far turn.

Pero papasok ng huling kurbada ay kumakapit na sa unahan si Righteous Ruby at sa tabing balya siya dumaan.

Nagkapanabayan sa rektahan sina Righteous Ruby at Shastaloo, nanalo ang una ng may kalahating kabayo ang agwat.

Nirehistro ni Righteous Ruby ang 1:51.2 minuto sa 1,800-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si KC Dyhengco ang P600,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)