Resbak sa mga laitero, nambaboy: Puno ng pagmamahal, pasasalamat puso ko – Toni

Consistent sa pagiging ‘Unbothered Queen’ si Toni Gonzaga. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba, na kesyo pinamigay ang mga tiket, para lang mapuno ang concert niya sa Araneta Coliseum.

Wala rin siyang pakialam na kesyo pinakyaw ng nanay niyang si Mommy Pinty ang mga tiket para ipamigay sa mga fan.

Wala rin siyang pakialam sa chika ng iba na ilusyunada, pretensiyosa, ambisyosa siya.

Para kay Toni, punong-puno ng kaligayahan ang puso niya, at nagpapasalamat siya sa pagpapaulan ng pagmamahal sa kanya.

“Maraming-maraming salamat sa lahat ng nanuod at sumuporta sa ating 20th Anniversary and birthday celebration. My heart is full of love and gratitude. Thank you for making it so memorable and special. This night will forever be in my heart. To God be the glory always!” sabi lang ni Toni.

Siyempre, nagkomento agad ang sister niyang si Alex Gonzaga.

“You da best sisss!!!”

At nagkasunod-sunod ang mensahe sa komentong `yon ni Alex.

Karamihan naman ay sumusuporta sa kanya, na sinasabing the best din siya bilang kapatid.

“You and your sister are both the best!” chika pa nila.

Sabi naman ni mitchochoco, “Gustohin man po nameng magpunta sa concert nyo mam but we can’t afford the ticket po. But pls. don’t forget we will always support you po.”

Sey naman ni orlacdweeb, “This speaks that people supported Toni G. Sold out on silence!”

May humihirit naman na sana ay maipalabas ng buo sa YouTube channel ni Toni ang concert para raw mapanood nilang mga hindi nakapunta sa venue.

Pero, hindi masaya si itsivanpatrick kay Alex, na nagsabing, “Sus amaccan accla.”

At lalong imbyerna naman si sdnyasncn, na ang sabi naman ay, “Kapal ng mukha mo hoy! Sarap mo ingudngod sa cake asal tae ka habang buhay.”

Anyway, super enjoy nga ang mga nakapanood sa concert ni Toni, na ang perfect nga raw niya noong gabing `yon.

Well kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang kampo. At lahat tayo ay hindi alam kung kailan ba magaganap ang healing na nilikha ng politika, ha! (Rb Sermino)