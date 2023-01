PSC chief Dickie Bachmann pramis de-kalidad na pasilidad

NANGAKO si Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann na mas lalo nitong pagagandahin ang mga pasilidad para sa mga pambansang atleta pati na rin ang mga opisina ng ahensiya.

Bumisita ang sports chief sa training camp ng PSC sa Baguio City at nakilala ang mga pambansang atleta mula sa boxing, muaythai at athletics nakaraaang weekend.

“I can say that there are a lot of improvements to be done. We have a lot of work to do, but I know we will be able to accomplish it slowly but surely,” sabi ni Bachmann nang magbigay ng update sa workforce ng PSC sa flag raising ceremony ng ahensya nitong Lunes sa Rizal Memorial Sports Complex ( RMSC) sa Maynila.

Nagkaroon ng pagkakataon ang national boxing team na pinamumunuan ng Tokyo Olympics silver medalists na sina Carlo Paalam at Nesthy Petecio, Asian Games silver medalist Rogen Ladon, at SEA Games medalist Irish Magno na pag-usapan ang kanilang training at competition plans kasama si Bachmann nang manatili ang huli sa Baguio City para panoorin silang magsanay.

“Masaya po kami na mabisita ni Chairman Bachmann dito sa Baguio. Dagdag encouragement po ito sa amin na mapanood at ipakita kung paano talaga ang training ng isang atleta araw-araw,” sabi ni Paalam, na kamakailan ay nagwagi ng ginto sa 2022 ASBC Championships sa Amman, Jordan.

Bukod sa mga pasilidad ng pagsasanay sa Baguio City, bumisita rin si Bachmann sa iba pang mga pambansang koponan sa nakalipas na dalawang linggo kabilang ang mga windsurfer sa Anilao, Batangas; ang gymnastics squad sa Intramuros, Manila; squash, soft tennis, table tennis, water polo at para-athletics teams sa kanilang mga training session sa RMSC sa Manila at PhilSports Complex sa Pasig City. (Lito Oredo)