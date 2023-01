‘Pintakasi 10-Cock Derby’ alay kay Ka Lando Luzong

SISIYAPOL ulit ang pamosong “Pintakasi International Challenge” na nakatakda sa Pebrero 16-23 sa Roligon Mega Cockpit Arena sa Paranaque.

Si Rolando ‘Ka Lando’ Luzong, itinuturing na ‘Godfather’ ng lokal na sabong, ay nagsimulang mag-organisa ng pinakamalaking kaganapan sa kasaysayan noong Hunyo, ngunit nitong Setyembre 11, 2023, ang kilalang cockfighting guru ay pumanaw.

Bilang pagbibigay-pugay, magpapatuloy ang Pintakasi International Challenge, na ngayon ay inorganisa ni Nicholas “Mang Nick” Crisostomo, ang kanyang katuwang sa pag-oorganisa ng torneo at ang anak ni Ka Lando na si Babam Luzong-Camina.

“A Tribute to Ka Lando Luzong”, ang Pintakasi International Challenge 10-Cock Derby ay naglalayong itampok hindi lamang ang beterano ng Pilipinas at paparating na rooster-raisers kundi pati na rin ang pinakamahusay na gamefowl propagators mula sa buong mundo.

Ang 3-cock eliminations ay nakatakda sa Pebrero 16 at 17; 3-cock semis sa Pebrero 20 at 21; at ang 4-cock championship sa February 23, na may entry fee na P22,000 at minimum bet na P11,000.

Ang kaganapan ay bukas sa lahat. Para sa karagdagang impormasyon at mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa mobile no. (0905) 357-1100 para kay Mang Nick at (0907) 111-6220 para kay Bam Luzong-Camina.

Ang mga kalahok sa Pintakasi ay awtomatiko ring mabibigyan ng pagkakataon na makalahok sa 2023 International Gamefowl Festival and Hobby Expo sa Pebrero 17-19 sa SMX Convention Centre sa Pasay City.

Ang IGF 2023 Hobby Expo & Pet Convention ay magpapakita ng mga nangungunang gamefowl breeder, pigeon raisers, exotic na hayop at pet hobbyist, veterinary at nutrition supplier, gamefowl supplier, pigeon supplier, pigeon fancier, incubator, feed manufacturer at mga kaugnay na produkto at serbisyo na naka-catering sa gamefowl, pag-aalaga ng kalapati, mga kakaibang hayop at mga hobbyist ng alagang hayop. (Abante Sports)