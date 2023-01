Paslit na bet ng toy nakulong sa claw machine

Pinagpyestahan online ang video ng 4-anyos na batang nakulong sa isang claw machine! Siya si Poppy Pearson na dahil sa pagtatangkang dumukot at pumuslit ng stuff toy sa pinaglalaruan nilang claw machine ay nakulong siya rito.

Ang ginawa umano ni Poppy ay mula sa utos ng kanyang mga nakatatandang kapatid.

Nang malaman ito ng kanilang mga magulang ay ‘di nila napigilan ang matawa sa sinapit ng anak dahil sa kalokohan nito.

Agad namang nag-isip ng rescue plan ang kanyang mga magulang na kung saan pinaupo nila sa Poppy at dahan-dahang hinila ang binti nito sa makipot na espasyo ng claw machine.

“Have you learned your lesson? Are you going to steal anymore?” ani ng kanyang ermats.

At nag “no” naman si Poppy bilang kwelang sagot.

Mapapansin sa kumalat na video ang itsura ng bagets habang nakasuot ng pulang dress na animo’y mangiyak-ngiyak na sa kanyang sinapit. Habang makikita rin ang kanyang ama na hinahatak ang kanyang mga binti papalabas sa naturang machine.

Sa sobrang hirap nga namang makakuha ng toy sa mga machine na ito ay ‘di mo masisisi ang mga bagets sa naiisip nilang trip.

Ikaw, may kakilala ka rin bang ganitong kakulit? (Moises Caleon)