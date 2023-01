Paa ni Sharon mas makinis pa sa mukha ni Neri

Nang dahil sa ipinost ng Megastar na si Sharon Cuneta na bagong pedicure at manicure niya with pink nail polish, ang daming nag-comment na mga netizen na nag-express ng kanilang paghanga sa magandang hubog pa rin daw ng toes at fingers nito.

Gayundin ang kakinisan ng kanyang mga paa at kamay. Na may netizen pa na nag-comment na, “Mas makinis pa ‘yung paa mo Mama kaysa sa mukha ko.”

Sinagot ito ni Sharon na, “sobra ka naman!”

Pero si Neri Naig na asawa ni Chito Miranda ay hindi napigilan ang pagpa-fangirling kay Sharon. Napa-throwback pa ito noong nagsisimula pa lang siya during SCQ days kung paano, that time pa lang daw, talagang ang napansin na niya ay ang paa ni Mega na mas makinis pa raw kesa sa mukha niya.

Sey ni Neri, “I remember nung una ko po kayo na meet… SCQ pa lang po nun tapos pinapunta po kami sa studio nyo po ng Sharon… ang kinis- kinis nyo po talaga pero agaw pansin sa akin yung paa mo po, mas makinis pa sa mukha ko! Isa sa pinakamagandang paa na nakita ko and kay Ms. Helen Gamboa rin po!”

Pero nireplayan ito ni Sharon na, “Hahahahaha idol! Ano ka ba tumingin ka pls sa salamin, now na nang makita mo bakit gandang ganda ko sa’yo!”

Sa isang banda, sabi ni Sharon, mas maganda raw talaga ang sa namayapa niyang ina na si Mommy Elaine. Pati raw daliri nito at ang balat ay parang silk.

Rabiya hagulgol sa bagong bahay

Emosyonal si Rabiya Mateo habang nagbi-video ng kanyang sarili at ipinapakita ang bagong bahay na nabili niya.

Ayon kay Rabiya, para raw sa pamilya sa Iloilo ang kauna-unahang bahay na naipundar niya.

Sabi nga niya, “I’m kinda getting emotional kasi, looking back din, parang it’s impossible for us na magkaroon ng sariling bahay. Kasi, nagre-rent lang kami, no permanent address din. Nakailang lipat na rin ng bahay and God has been so good to me and to my family.

“Sa lahat ng blessing na pumasok talaga, God has been so good.”

Umaasa rin siya na mas mapapaganda pa raw sana niya ang nabiling bahay. May payo rin siya sa mga tulad niyang breadwinner.

Sey niya, “Sa mga breadwinner diyan, alam kong minsan nakakapagod din na maraming taong umaasa sa‘yo, but set it as s fuel to strive harder talaga. Super sarap sa feeling to be able to provide sa mga taong mahal mo.”

Inisa-isa rin pasalamatan ni Rabiya ang lahat ng endorsements niya, Sparkle at mga taong nakatulong daw sa kanya at nagtiwala simula pa sa journey niya sa Miss Universe.

Ang dami rin naman na mga kapwa celebrities at beauty queens ni Rabiya na masayang-masaya para rito.