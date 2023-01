Muse sa liga naka-swimsuit rumampa

Debate ngayon sa social media ang mga nauusong paandar ng mga muse sa basketball game.

Gaya na lamang ng ibinahaging larawan ni Trixia sa Facebook na umani ng diskusyon patungkol sa kung angkop ba na tila nagiging pageant na ang ganap sa mga muse competition ng liga.

Makikita sa pinost niyang picture ang isang bebot muse na suot ang kulay dilaw na bikini habang rumarampa.

Aniya sa naturang post, “Sana hindi nila inallow this kind of entertainment. They’re representing the youth. Grabe gusto nyo talaga I-normalize yang ganyan sa liga? sa loob ng court? na maraming minor at bata ang nanunuod.”

“Call me OA and KJ pero worth it nga ba ang BEST MUSE na title over dignity?…Walang masama pagsusuot ng bikini at maging confident tayo sa katawan natin. Pero yung mag bikini po tayo sa loob ng basketball court with matching seductive dance is inappropriate po talaga lalot madaming minors na can be influence by this po,” dagdag pa ni Trixia.

Bukod dito, dinagsa rin ito ng iba’t ibang komento.

Tulad ng comment ni Renildo Lao, aniya, “Hindi magandang example sa mga kabataan,hindi naman Bar yan,para ganyan siya kumilos,nakababa ng dignidad sa mga kababaihan.”

“Nd dapat inaallow yan!!!dapat sa mga organisasyon ng mga nagpapaliga,sabihan dn mga muse na may mga dapat at nd dapat na isuot pag rarampa na cla!” pagbabahagi naman ni Juanacarlo Calimlim.

Nagpaliwanag naman si Tacene Ramil, ani, “Pag sana muse sa liga sports attire sa na …samin kasi noon sexy den naman pero ka terno parin sa uni. Ng mga players mas maganda pa.”

“Katawan niya naman ‘yan at confident siya,” sabi pa ng isang netizen.

Ikaw, anong sey mo rito? (Moises Caleon)