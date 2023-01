Mga Cebuanos, Cebuanas sulod na ‘ta sa iAcademy!

Talagang hindi maiiwanan ng Metro Manila ang Metro Cebu kung ang pag-uusapan ay ang kakayahang magdevelop ng mga henerasyong maaring magdala ng malaking pagbabago sa mga Pinoy kung teknolohiya, music at fashion din lamang naman ang pag-uusapan.

Nasa Cebu City na kasi at nakahanda nang magbigay ng mga kaalaman sa information technology (IT), fashion at musika sa mga estudyante ang iacademy na sa kasalukuyan ay nagtuturo na sa mga libu-libong mag-aaral sa National Capital Region (NCR).

Sa Maynila, ang campus nito ay nasa Yakal St., Makati City at sa Cebu ito ay matatagpuan sa 5th floor ng Filinvest Cebu Cyberzone Tower 2, Salinas Drive corner W. Geonzon St., Bgy Apas, Lahug, Cebu City.

Nagpasya ang Chief Operating Officer nito na si Raquel Perez-Wong na ibahagi sa mga Cebuano ang kanilang kaalaman sa misyon na dapat ay palaganapin sa bansa ang uri ng mga edukasyon na tutugon sa patuloy sa pagbilis na pagbabago ng trend ng mga tao sa pakikisalamuha nila sa isa’t-isa.

Ano ba ang mga kaalaman na alok ng iAcademy na nagbunga na ng kasikitan ng mga Pinoy sa iba’t ibang larangan?

Kabilang sa kanilang alumni ay ang kilalang Disney animator na si Mikey Sevilla, musical artist na si Joshua Villena, illustrator na si Emman Rinoza at marami pang iba.

Hindi na po siguro ito gaanong maiintindahan ng mga kaedad ko, pero sa mga kasalukuyang nasa edad 12 years old pataas, ang iACADEMY ay kilala at eksperto sa mga sektor na aking binanggit at katunayan, kapag ang mga bagay na ito ang pinag-uusapan, Sa NCR, unang pumapasok sa eksena ang iAcademy.

Bukod sa pangalan na aking binanggit, ang iAcademy din ang nasa likod ng physical distancing app na Maze na tumulong sa marami para malabanan ang COVID-19, Experience Philippines App ng Department of Tourism na malaki ang naitutulong sa mga turista at ang OCDrone, isang solar powered water waste collector na kayang i-operate sa pamamagitan lamang ng cellphone.

Kaya nga ngayong nasa Cebu na ang iAcademy, hindi posibleng makadebelop sila ng mas marami pang Mikey Sevilla, Joshua Villena at Emman Rinoza na maaring maging daan upang mas mahigitan ng rehiyon ang NCR sa usapin ng mga may naiibang kaalaman sa IT at iba pang kursong iniaalok nito.

“We’ve started the inevitable. To expand is the only way to bring non-traditional, specialized education closer to every aspiring tech and creative, and we couldn’t think of a better place for the first campus outside Makati but Cebu – it is rapidly progressing and we join them in their pursuit to make it the next tech and creative hub,” ang sabi pa nga ng COO ng iACADEMY.

Good luck guys!