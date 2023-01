Lovely Abella niloko ng mga Pinoy sa S’pore

Nai-share ni Lovely Abella sa TikTok ang naging sorpresa niya sa kanyang mister na si Benj Manalo. Buntis na kasi si Lovely sa unang baby nila ni Benj.

Sa naturang video, ginising ni Lovely ang natutulog niyang mister para ibalita na positive ang pregnancy test niya.

Sobrang natuwa si Benj dahil ilang taon na raw silang sumusubok pero parati pa rin silang positibo na balang araw ay magkakaroon sila ng baby. Kapwa na kasing may anak sina Lovely at Benj sa mga dating karelasyon nila.

Nagpasalamat ang mag-asawa sa dumating good news sa kanila. Kelan lang kasi ay nakaranas sila na maloko ng nakausap nilang buyers ng mga produkto nila sa Singapore.

Ang nakakalungkot daw sa experience na iyon, kapwa Pinoy ang kausap nila na hindi sila sinipot kaya walang nabawas sa dinala nilang mga produkto.

Naging biktima sila ng tinatawag na mga “joy miners” o yung mga pekeng buyers.

Heto ang na-share ni Lovely sa Tiktok: “Walang nagpakita at walang bumili! Nandito po kami sa Bugis Junction at 8:52 PM na po kasalukuyan. At alam naman po ng ating mga kapwa Pinoy na darating po ako ng 7 PM, pero nag-TikTok po ako na 8 PM na po ako darating. Pero until now, wala po sila. Pero ganun po talaga. Nangyayari po talaga ‘yan sa atin. Kaya bilang mga live seller, online seller, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Wala man pong magpakita at marami mang mgjo-joy sa inyo, no problem. Ang importante eh naging professional kayo at sumunod kayo sa usapan.”

Ang naging kapalit naman daw ng pangyayaring ay may ibang Pinoy na nakapanood ng Tiktok video niya at hinanap sila sa airport. Ito raw ang mga bumili ng mga dala nilang produkto. Pinost ni Lovely ang pasasalamat niya: “Nagcheck in na kami, pero talaga pag-tinadhana ipagkakaloob ni Lord. Thank you, Singapore.” (Ruel Mendoza)