Kylie, Travis nilantad na mukha ni Aire

Pinakita na ng reality star at cosmetics mogul na si Kylie Jenner ang mukha ng baby boy nila ni Travis Scott. May official name na ito na “Aire”.

Ang ibig daw sabihin ng Aire ay “Lion of God”. Galing daw ito sa Hebrew word na “aryeh” which means lion.

Eleven months old na ito ngayon at ang pag-pronounce daw ng name nito ay “AIR” at hindi “AIRY”.Sinilang ni Kylie si Aire noong February 2, 2022. Una nilang pinangalanan ito na Wolf. Pero nag-iba raw ng isip sina Kylie at Travis dahil mas bagay daw dito ang name na Aire.

Umani ng 20 million likes sa Instagram ang pinost na photos ni Kylie of Baby Aire. Kabilang sa mga nag-comment ay sina Hailey Bieber, SZA, Chloe Bailey, Brody Jenner, ang mother na si Kris Jenner at mga kapatid na sina Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian at Kim Kardashian.

Ang panganay naman nila Kylie at Travis na si Stormi Webster ay 4-year old na. (Ruel Mendoza)