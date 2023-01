Kinilig, nataranta, naloka Zeinab mahal na reyna ang trato kay Marian

Grabe ang pagka-faney ni Zeinab Harake kina Marian Rivera, Dingdong Dantes, ha!

Sa wakas nga raw ay nakasama na niya ang mga idolo niya noon pa man. Nangyari nga ang pagkikita nila sa grand opening ng Beautederm Headquarters sa Angeles, Pampanga, na ang owner nga ay ang maganda, mabait, at super generous na si Miss Rhea Anicoche Tan.

Anyway, binuking nga ni Miss Rei, na noong malaman daw ni Zeinab na sina Dingdong at Marian ang magka-cut ng ribbon sa bonggang grand opening nitong Jan. 22, nagprisinta nga raw agad-agad si Zeinab.

Na kahit daw walang kapalit, go na go siya. Gustong-gusto nga raw niyang makita sina Dingdong, Marian.

At ‘yun na nga, hindi makapaniwala si Zeinab na sa wakas ay nakita, nakasama na rin niya ang mga idolo niya noon pa man.

Sabi nga niya, “Tinupad ng Beautederm ang dream ko, ang makasama, makita sina Marian, Dingdong. Grabe ang saya-saya ko!”

Hindi nga pumayag si Zeinab na hindi siya makapagpa-picture kina DongYan, at lalo na hindi mayakap si Marian.

“My forever lodi, My Marimar. I love you so so much @marianrivera!” sabi ni Zeinab sa photo nila ni Marian.

Eh, lalo siyang naloka nang mag-comment, nag-react pa si Marian sa Instagram post niya ng photo niya.

“@marianrivera Salamat sa pagbuo ng araw ko mahal kong reyna!” ️

Oh, di ba? Kahit sikat na ring maituturing si Zeinab, na may mga fan na rin dahil sa YouTube channel niya, hindi pa rin maiaalis sa kanya ang pagiging fan kay Marian.

Super bilib nga ang mga netizen sa inasal ni Zeinab na talagang faney na faney sa kanyang idolo.

Heto nga ang chika nila:

delolacielograce, “@marianrivera Sana makapag collab po kayo ng twinning challenge soon. Pa-shotout po hehehe.”

pobletelyka, “@marianrivera Basta taga-Cavite mababait at magaganda.”

tinnieyxz, “Di ako papayag kailangan mag-collab kayooo!”

aaaaliyahhhhhhh, “Sobrang ganda ni Marian.”

liwliwa940, “Siguro pinaglihi si Zeinab kay Marian Rivera. Hahahaha.”

Well, at least si Zeinab, hindi nagbago sa kanyang idolo, ha! May iba kasi na kunyari idolo nila ang isang artista, pero kapag nagkapangalan na, dinidedma na nila, dahil feeling nila ay magka-level na sila.

Si Zeinab, mahal na reyna pa rin ang tingin niya kay Marian. (Rb Sermino)