Joaquin Domagoso sinasabong kay Isko Moreno

Asahan na ang muling bakbakan ng mga kakampink at mga supporter ni President Bongbong Marcos, dahil heto nga at nilabas na sa social media ang trailer ng “Ako Si Ninoy”.

Sigurado ring mas titindi ang talakan sa pagitan ng dalawang kontrobersyal na direktor na sina Darryl Yap at Vince Tañada.

Sa press launch ng trailer ng “Ako si Ninoy”, pahapyaw na pinatutsadahan ni Vince si Darryl kaugnay sa isyu ng “angkas”.

Ayon kay Vince, may sarili silang market at walang dahilan para umangkas pa ito sa iba.

Sa pagkakasama naman sa cast ni Joaquin Domagoso na anak ni former Mayor Isko Moreno, na nasa karosa naman ng pelikula ni Darryl na “Martyr or Murderer”, pinatutsadahan ni Vince ang katunggaling si Yap na nauna silang kumuha ng mga artista at natapos ang kanilang pelikula.

Nasa himig ng salita ni Vince na sadya umano ang pagkuha ni Yap kay Isko para tapatan ang kanyang anak.

Anyway, wala pang komento si Tañada tungkol kay Isko dahil.

Anne pinatatakbo sa New York City

Posibleng lumahok muli sa New York Marathon 2023 si Anne Curtis. Kasi nga, sinukat nga niya ang stamina niya sa running.

Sa dalawang larawang binahagi niya na naka-sports outfit, binahagi ni Anne ang naabot niyang kilometro na tinakbo niya.

Sa layo ng itinakbo ng It’s Showtime host, may ibubuga pa ang resistensya nito kahit nakapanganak na ito.

“First 16k in 5 years (since the London Marathon). Hit a wall at 11k then again at 14 but one thing that was stuck on my mind? Get that mileage in. Ayun, natapos din. Hopefully I’m able to prep myself in time. Didn’t think i’d have the guts do this again. But come Jan 1, I just told myself lezgow. Very late to train but let’s see if I still got in me. Runner, any tips? Any new fave gels? Running belt? Running bottles!” sabi ni Anne.

META: Pinu-push ng mga tagahanga ni Anne na ituloy nito ang plano na tumakbo sa New York Marathon 2023. Kasi nga, sobrang seksi, at malakas pa rin ang resistensiya ni Anne, ha!

Mga fan naloka: Derek worth P35M ang bagong sasakyan

Naglaway nang todo ang mga mahihilig sa luxury car, sa pasabog ni Derek Ramsay sa Instagram.

Isang brand new 2-door sports car na Ferrari ang nakalabandra sa wall niya.

Lumalabas sa caption na pag-aari ni Derek ang naturang sports car at natupad ang pangarap nyang magkaroon nito.

“Dreams come true!” sabi niya, kasunod ang pasasalamat nito sa kumuha ng larawan na si @projectoneig, isang production photography team ng mga curated automobiles.

Sa international market, hindi baba sa P35M ang halaga ng Ferrari sa kategorya at brand na meron si Derek.

Makikita sa zoom in na in-import pa ang sasakyan mula sa Korea na makikita sa front plate.

Maging ang luxury cars collectors na si Angie King ay napahanga sa bagong laruan ng aktor.