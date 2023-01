James Yap nanibago, feeling rookie sa balik-laro

Mga laro Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

3:00pm — Blackwater vs NLEX

5:45pm — TNT vs Phoenix

AMINADO si James Yap na pakiramdam nito ay naging rookie muli siya sa pagbabalik nito sa PBA sa kanyang unang laro para sa Rain or Shine.

Impresidbo ang naging muling paglalaro ng 40-anyos na si Yap matapos magtala ng 14 puntos sa 5-of-8 shooting kung saan naging tampok sa pagpapakita nito ang huling segundo ng ikalawang yugto kung saan nagawa nitong isalpak ang isang malayong tres na nagtabla sa iskor ng laban sa halftime.

Gayunman, nabahiran ng lungkot ang pagpapakita ni Yap matapos na malasap ng Rain or Shine ang kabiguan laban sa Meralco, 105-87, sa pinakaunang laro ng PBA Governors’ Cup Linggo sa PhilSports Arena.

Naging memorable din ang laban para sa two-time MVP, na inihayag ang kaba sa kanyang unang laro sa PBA sapol na huling sumabak noong Setyember 30, 2021 sa Philippine Cup semi-bubble sa Bacolor, Pampanga.

“Feeling ko, rookie ako,” sabi ni Yap. “’Yung feeling na na-feel ko before nung 2004 na kinakabahan, hindi ko alam kung kaya. Pero I’m happy na winelcome ako nang maayos ng mga fans. Thank you sa kanila. Siyempre, pati kay Coach Yeng [Guiao], binigyan uli ako nila ng chance sa Rain or Shine na makapaglaro ng basketball,” sabi nito.

Sinabi ni Yap na masinsinan niyang pinaghahandaan ang kanyang pagbabalik, ngunit naging maingat din siya upang maiwasan ang mga kirot lalo na’t wala pa siyang kompetisyon sa loob ng mahigit isang taon.

“So far, okay naman. Three weeks straight na ensayo. Talagang naghahabol, workout, extra shooting, nagpapa-massage para lang walang sasakit sa katawan. Kaya dapat alagaan talaga para walang biglang masakit. Kailangan alagaan ‘yung katawan mo,” sabi ni Yap, na nasurpresa mismo sa itinala nitong 12-puntos sa ikalawang yugto na nagbalik sa Elasto Painters sa labanan. (Lito Oredo)