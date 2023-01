Huwag magalit kay ‘The King’

KUNG marami ang naniniwalang si LeBron James ang Greatest of All Time (GOAT) ng National Basketball Association (NBA), ganoon din karami o 10 doble pa ang galit, bina-bash, walang bilib, asar at walang respeto kay The King.

Grabe ano po?

Ang inyong lingkod, aminadong die hard fan ni Michael Jordan at itinuturing na siyang GOAT ng basketball sa buong mundo, ay dati ring namba-bash kay LeBron.

Pero iyun ay noong medyo bata pa po ako at nagsisimula pa lang si LeBron gumawa ng sariling kasaysayan sa NBA.

Kalaunan, unti-unti ko nang naa-appreciate ang ‘greatness’ ni The King, kahit gaano pa karami ang bashers nito.

Aminin natin o hindi, kabilang talaga si LeBron sa Top 2 sa greatest ng NBA.

Maaring si Jordan talaga ang No. 1, pero kwalipikado nang maging No. 2 si LeBron.

Kahapon, kahit may iniindang sore ankle, naglaro pa rin si James at tumapos ng 37 points at 11 rebounds sa 121-112 panalo ng Los Angeles Lakers kontra dinayong Portland Trail Blazers.

Pero ang matinding istorya diyan ay 233 puntos na lang ang layo ni The King kay Kareem Abdul-Jabbar (38,387) para maging numero uno sa scoring list ng NBA.

Napakahaba na rin ng listahan ng mga achievement ni LeBron sa NBA, kaya pasok siya sa Top 5 all-time, ayaw man natin o hindi.

Kung siya ang GOAT ng mga fan niya, o mismo ng sarili niya, huwag tayo magalit, irespeto natin ang opinyon nila.

Ilang panahon na lang at magreretiro na si James, huwag na puro galit at pangba-bash, enjoy na lang natin ang kanyang ‘greatness’ habang nariyan pa siya.

