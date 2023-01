Gastanes tatalakayin kampanya ng Filipinas

TATALAKAYIN sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes ang kampanya ng Filipinas o Philippine National Women’s Football Team.

Bibisita si Philippine Football Federation (PFF) secretary-general Atty. Ed Gastanes para pag-usapan ang kampanya ng Filipinas sa paparating na FIFA Women’s World Cup at ang kanilang ginagawang training sa oangunguna ni coach Alen Stajcic sa July hanggang August na event na co-host ang Australia at New Zealand.

Kasama rin sa talakayan ang kampanya ng men at women’s football team para naman sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia at sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Magsisimula ang PSA Forum ganap na alas-10 ng umaga sa ground floor ng Rizal Memorial Sports Complex.

Ang weekly sports session ay piniprisinta ng San Miguel Corporation (SMC), Milo, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor), ito ay naka-livestream sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at ini-ere sa delayed basis sa Radyo Pilipinas 2.

Iniimbitahan ni PSA President Rey Lachica, sports editor ng Tempo, anf mga miyembro na dumalo sa nasabing forum bago pa samantalang mag-break

paea naman sa 2022 SMC-PSA Annual Awards Night sa Marso. (Abante Sports)