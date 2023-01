Gasolina tataas ng 2.80; diesel, 2.25

Muling magtaas ang presyo ng produktong petrolyo simula ngayong Martes, Enero 24.

Sa advisory ng mga kompanya ng langis, ang presyo ng gasolina ay madaragdagan ng P2.80 kada litro, P2.25 sa diesel at P2.40 sa kerosene.

Ang Caltex ay ipatutupad ang dagdag-presyo alas-12:01 nang hatinggabi habang ang ibang kompanya ng langis ay alas-4:00 nang madaling-araw.

Ang Cleanfuel na nagbebenta lamang ng gasolina at diesel ay magtataas naman ng alas-4:00 nang hapon.

“Ang itinaas po ng diesel in five days na trading nga yong araw ay aabot ng halos US6.30$ per barrel po ‘yan, ang gasoline mas malala umabot po ng US8.30$ per barrel. ‘Yan ay its a matter of five days. Ang kerosene hindi po nalalayo almost US7$ po in matter of five days. So ‘yan po talaga ang estimate impact sa presyo,” paliwanag ni Atty. Rino Abad, director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. (Catherine Reyes/Betchai Julian)