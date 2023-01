Galvez pinalulusaw fixed term sa AFP

Inirekomenda ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa Senado na ibasura na lang ang fixed term sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sinabi ni Galvez na suportado nila ang panukalang batas para amyendahan ang Republic Act 11709 o ang Act Strengthening Professionalism in the AFP.

Ayon sa kalihim, imbes na fixed term, isinusulong ng kagawaran na magkaroon na lamang ng “extended tenure of service.”

Sinabi ni Galvez na kung tatanggapin ng Senado ang kanilang rekomendasyon, ang career management ng AFP key officers ay magiging “flexible” at hindi “absolute”.

“So, there is no such thing as fixed term already. ‘Yong nga ang ano namin, kung ma-adopt ‘yon, para at least talagang hindi magiging absolute, magiging flexible ‘yong tinatawag nating career management ng ating mga key officers,” ayon sa DND chief. (Catherine Reyes)