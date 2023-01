FALCO nagpasikat sa GSD dog show

NAG-UWI ng Best Philippine Born at V4 Award ang German Shepherd Dog (GSD) na pagmamay-ari nina Francis Deinmel at Justine Denise Legaspi na si “FALCO” sa katatapos lamang na Central Luzon German Shepherd Dog Association (CLGSDA) Landesgruppen Show na ginanap sa Clark Freeport sa Pampanga kamakailan.

Nagsilbing judge sa naturang dog show ang tanyag na German Shepherd Dog (GSD) breeder na si Bernardo “Junn” Vergara, Jr.

Tumayong “handler” ni FALCO si Marlou Tamayo, samantalang dumalo din sina Jesica at Frances Diana Legaspi pati si Bay Dizon sa naturang dog show na pinangasiwaan ni Engr. Jesse Cruz, tagapangulo ng CLGSDA. (Abante Sports)