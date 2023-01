Deanna Wong durog ang puso sa paglipat ni Ponggay Gaston

HINDI maiwasang manlumo at malungkot ni Choco Mucho Flying Titans setter Deanna Wong sa pag-alis ng kanyang matalik na kaibigan na si Ponggay Gaston kasunod ng paglipat nito sa Chery Tiggo Crossovers sa 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference simula Pebrero 4.

Lubos na ikinagulat ng sikat na playmaker ang biglaang paglipat nang matagal na kasangga mula pa sa Ateneo Blue Eagles, na hindi lubos akalain na makakalaban niya ito sa darating na panahon.

“It was quite a shock to us. I never imagined that we’d play against each other,” pahayag ni Wong. “Nakaka-miss siya honestly.”

Nakakapanibago mang iba ang makikitang suot na jersey ni Gaston, tanging na sa isipan na lamang ni Wong ang panibagong landas na tatahakin ng kaibigan para mas lalo pang gumanda ang karera nito sa larangan ng professional volleyball.

“Siguro that’s a healthy competition, seeing your best friend in another team. At least from there we can learn from each other, siya sa bagong team niya, kami naman sa bagong coaches namin,” wika ni Wong, na nakahanda sa panibagong tungkulin sa ilalim ng bagong head coach na si national tactician at multi-titled na si Dante Alinsunurin ng National University.

“Wishing her all the best in her endeavors naman. So kahit ano’ng mangyari nandito naman ako, nandito kami to support her.”

Sa kabilang banda, malugod naman ang pagtanggap ng kanyang mga bagong kakampi sa Chery Tiggo para kay Gaston nang magkakasama silang nagtungo sa isang mall sa Taguig upang i-promote ang produkto ng kanilang kumpanya sa pagdiriwang ng Chinese New Year.

“Thank you for visiting our World of Luxury Tour at SM Aura today, @cherytiggocrossoversph Drop by our booth today and get special Chinese New Year treats when you inquire and test drive any of our units. See you there!” post ng team. (Gerard Arce)