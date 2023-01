CAAP balasahin – Gatchalian

Pinagbibitiw ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) kasunod ng panibagong aberya na nangyari sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nitong Chinese New Year.

“Out of delicadeza, they should resign,” pahayag ni Gatchalian sa mga reporter nitong Lunes.

Aniya, hindi katanggap-tanggap at nakakahiya ang panibagong airspace shutdown dahil dapat ay hindi na ito naulit.

“Two times in a span of three weeks happening in two new years incompetence na ‘yon. Lightning can’t hit twice kung nangyari yan two times, incompetence ‘yan,” sabi ni Gatchalian.

Ayon pa sa senador, panahon na rin aniya para tingnan ng Department of Transportation (DOTr) ang balasahan sa CAAP at ang liderato naman ng CAAP ay dapat na kusang magbitiw na sa posisyon at ipaubaya na ito sa iba. (Dindo Matining)