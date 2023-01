Bunga ng Davos

Nakabalik na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang biyahe mula sa limang araw na pagdalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland at sa kanyang pagdating sa bansa nitong Sabado, January 21,2023 ay iniulat nito ang naging bunga ng kanyang pagdalo sa pandaigdigang forum.

Ayon po sa Pangulo, ang kanyang ika-walong biyahe sa ibang bansa ay nagbunga ng maraming oportunidad sa larangan ng kalakalan at pamumuhnan para sa “medium-to long term” na mapapakinabangan ng bansa at mamamayan.

Positibo ang naging pagtanggap ng mga dumalo sa WEF sa Pilipinas at humanga ang mga ito sa mabilis na pag-angat ng ekonomiya ng bansa mula sa pinagdaanang krisis sa pandemya, at magandang performance hindi lang sa Asia-Pacific kundi sa buong mundo.

Ang WEF ay dinaluhan ng mga lider mula sa iba’t ibang bansa, kasama na rin ang mga eksperto sa gobyerno, business leaders, civic organizations ,miyembro ng academe at chief executive officers ng top Fortune 100 companies.

Sinabi po ng Pangulo na ang misyon nito sa Switrzerland ay ipakita sa buong mundo kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas at upang makaakit ng mas maraming partners para sa mas pinaigting na mga inisyatiba tungo sa pag-unlad ng ekonomiya.

Bitbit po ng Pangulo sa kanyang biyahe sa Davos ang mahahalagang isyu na hindi lamang ang Pilipinas ang nakakaranas at naapektuhan nito kundi ng buong mundo mula sa epekto ng pandemya.

Ibinahagi ng Pangulo at ng kanyang delegasyon sa mga kalahok sa WEF ang naging karanasan ng mga Pilipino sa pagharap sa mga pagsubok mula sa pandemya at kung paano nalagpasan ang mga ito sa pamamagitan ng katatagan at sipag ng mga mamamayan.

Hindi lamang mga pandaigdigang isyu ang mga tinalakay sa WEF kung saan aktibong nakilahok si Pangulong Marcos jr. sa mga diskusyon dahil binigyang-diin nito sa mga delagado ang mga polisiya ng kanyang administrasyon, partikular ang Philippine Development Plan, ang 8-Point Socioeconomic Agenda, at iba pang mga polisiya at lehislasyon na tututok sa economic reforms ng Pilipinas tungo sa hinahangad na pag-unlad.

Kabilang dito ang isinusulong ng kanyang gobyerno na sovereign wealth fund kung saan inilatag niya ang mga bentahe nito para sa pag-angat ng Pilipinas kasabay ang paghingi ng kanilang opinyon hinggil dito.

Sa kanyang pagdating sa bansa, ipinagmalaki ng Pangulo sa publiko na bahagi na ng “VIP Club” ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa sa Southeast Asia na mayroong best-performing economies gaya ng Vietnam at Indonesia.

Mga economic leaders po sa World Economic Forum ang nagsama sa Pilipinas sa “VIP Club” dahil nakita nila kung paano bumangon ang bansa at ngayon ay nangunguna sa performance at economic recovery hindi laman sa Asya kundi sa buong mundo.

Maraming nakilala at nakausap si Pangulong Marcos Jr. na mga sikat na economic leaders at political leaders sa limang araw na pagdalo nito sa pandaigdigang forum katulad nina Klaus Schwab, ang founder at Chairman Emeritus ng World Economic Forum na aniya ay mahalagang kaibigan ng Pilipinas; World Trade Organization (WTO) Director-General Ngozi Okonjo-Iweala; World Bank Managing Director for Operations Axel Van Trotsenburg; International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva; at dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair.

Ayon po sa mga opisyal na kasama ni Pangulong Marcos Jr. sa Davos, maraming kumpanya mula sa Europa ang interesado na maglagak ng puhunan sa Pilipinas matapos ang pagdalo ng Presidente sa WEF dahil nakita nila ang potensiyal ng bansa sa kanilang pamumuhunan.

Pero hindi lamang mga oportunidad sa aspeto ng ekonomiya ang naging bunga ng biyahe ng Pangulo sa WEF kundi pati na rin sa partnership ng Pilipinas sa iba’t ibang mga bansa at suporta ng mga ito sa development program ng gobyerno at pagkilala sa mga manggagawang Pilipino.

Kahit sino aniyang makausap ng Presidente ay puro puri ang naririnig nito para sa mga Filipino professional na nagtatrabaho sa ibang bansa lalo na sa Europa dahil sa kasipagan, talino at pagiging madiskarte ng mga ito kaya naman masaya nitong ibinalita sa Flipino community sa Switzerland ang mataas na pagkilala sa mga Filipino worker.

Sa halos lahat ng bansang pinuntahan ni Pangulong Marcos Jr. ay nakikipagkita ito sa Filipino community at ibinabalita sa mga manggagawang Pinoy ang ginagawa ng kanyang gobyerno para sa mga Pilipino.

Isa aniyang paraan ito upang personal na maibalita sa mga kababayan nito kung ano na ang nangyayari sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon, kasabay ang pangako na gagawin ang lahat upang maiangat ang buhay ng mga Pilipino tungo sa pag-unlad at pagbabago.

Ang sabi po ng Pangulo, makikita ang mga naging bunga ng kanyang biyahe sa mga susunod na araw dahil hindi nagtatapos sa pag-uwi nito sa bansa ang kanyang trabaho. Inatasan na niya ang kanyang economic managers na agad i-follow up ang potential investors na nagpahayag ng interes na maglagak ng negosyo at pamumuhunan sa Pilipinas kaya asahan po natin ang mga pagbabago, pag-unlad, dagdag na hanapbuhay sa mga Pinoy at magandang kinabukasan para sa lahat.