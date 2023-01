Boxing champ Charly Suarez nagpasalamat kay GAB Chairman Richard Clarin

NAGBIGAY ng kortesiya ang ipinagmamalaki ng bansa sa propesyunal na boksing na si Charly “King’s Warrior” Suarez kay GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin sa Games and Amusements Board (GAB) Office sa Makati City kamakailan.

Nagwagi ang Philippine Army boxer at walang talo (14-0) na si Suarez sa kanyang laban kay Indonesian Defry Palulo noong Disyembre 10, 2022 sa Vietnam para sa bakanteng IBF Asia super featherweight title sa pamamagitan ng technical knockout sa ikalawa ng 12-round na labanan.

Nakatakdang sagupain ni Suarez (IBF No. 8 ) si Australian champion Paul Fleming (IBF No. 13) na may rekord na 28-0-1. Gaganapin ang sagupaan ng parehong undefeated boxers sa Australia sa Marso 17.

Personal na pinuri ni Chairman Clarin ang multi-awarded na si Suarez sa kanyang walang bahid na record.

Alam na ang bawat boksingero na lumalaban sa ibang bansa ay may mga indibidwal na partikular na isyu, ipinunto ni Chairman Clarin na, bukod sa iba pang tulong, ang GAB, sa pamamagitan ng GAB Legal Division na pinamumunuan ni Atty. Ermar Benitez, ay handang magbigay ng legal na suporta lalo na sa mga negosasyon sa kontrata.

Tahasan na ibinahagi ni Suarez ang kanyang mga karanasan sa propesyonal na boksing at lubos na pinahahalagahan ang dedikasyon ng GAB sa pagbuo ng patas na kasunduan sa kontrata para sa mga laban sa ibang bansa, pagpapasimple ng pagproseso ng dokumento, proteksyon ng mga boksingero sa pamamagitan ng patas na paggawa ng mga probisyon para sa iba pang benepisyo sa mga propesyonal na boksingero.

Tinapos ni Chairman Clarin ang pulong sa pamamagitan ng mga salita ng pampatibay-loob sa boxing champ na may katiyakan ng buong suporta sa lahat ng Filipino boxers dito at sa ibang bansa. (Lito Oredo)