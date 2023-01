Bongga ni Paul oh: Mikee Quintos bet mag-asawa ng politiko

Full support si Mikee Quintos sa plano ng kanyang boyfriend na si Paul Salas na pasukin ang politics.

May mga politicians din kasi sa pamilya ni Mikee. Yung parents niya ay mga dating nahalal na konsehal ng Maynila.

Sey ni Mikee: “Paul is into it. Gusto niyang tumakbo someday. Pangarap niya ‘yan someday. Medyo dini-discourage ko siya minsan dahil alam ko ‘yung stress nu’n. Pero bakit ko naman siya pipigilan? If his heart really wants to help people, andito din naman ako to support that.”

Pinagdaanan na raw kasi ni Mikee ang mangampanya para sa kanyang mga magulang noon. Lalo raw noong naging artista niya, hinahanap daw siya ng mga supporter ng parents niya. May pagkakataon daw na inaayawan ni Mikee ang sumama sa kampanya.

“Isa ‘yun sa mga mabigat kong bubog, drama ko ‘yun sa magulang ko. Until I realized na nitong huling eleksyon na ‘yung ate ko na ang tatakbo, na imbes na i-hate ko siya, I should see it as a blessing na ako ‘yung kinukulit.

“My mom actually told me that and one of my sisters na, ‘Mikee ikaw ‘yung kumakanta eh, ikaw ‘yung may talent eh.’ Sabi ko oo nga, minsan ‘yung talent na ‘yon it is a blessing and because of the pressure nakakalimutan kong blessing.”

Kung si Mikee daw ang tatanungin kung papasok din ba siya ng politiics?

Ang sagot niya ay: “Parang hindi po para sa akin eh. Hindi ko nafi-feel na… Mas nag-e-enjoy po ako sa acting. Andito ako to help and to support my family. Pero kung ako mismo ‘yung nakaupo, hindi na. Hindi ko nakikita na ako ‘yung nakaupo. Nafi-feel ko naman ‘yung tulong na nagagawa ko naman ng ganito na hindi ako ‘yung nasa posisyon. Happy lang po ako dito.” (Ruel Mendoza)