Binuking ni Janine: Seth matindi tama kay Francine

Ang kulit-kulit ni Janine Gutierrez sa latest YouTube content niya, ha! Tili siya nang tili, at siyempre, damay ang mga kasamahan niya sa ‘Dirty Linen’ na sina Zanjoe Marudo, at pati na sina Francine Diaz, Seth Fedelin.

Pinasilip muna ni Janine ang premiere night ng ‘Dirty Linen’ at super bongga dahil ramdam mong magkaka-close na talaga silang mga magkakasama sa serye.

Aminado si Janine na sobrang idol niya ang mga kasama niyang artista, lalo na raw si Joel Torre, na super husay na raw umarte, tapos ay binubusog pa siyang kumain ng manok na inihaw.

“Sobrang serious ng Dirty Linen, at hindi mo aakalain na nagtatawanan lang kami sa taping,” sabi ni Janine.

Ang bongga rin ng vlog ni Janine na `yon dahil nag-ala-super model din siya na rampa nang rampa at emote nang emote sa harap ng kamera.

Pero siyempre, nandiyan nga ang pangungulit niya sa mga kasamahang artista.

Anyway, isa nga sa nabuking na eksena sa taping nila ay ang madalas na pagtulog ni Francine, ha! Palagi raw nakikita ni Janine si Francine na natutulog sa isang sulok.

Ganun din naman daw si Seth, na palaging tulog. Pero giit niya, ‘pag bakante lang daw siya at walang eksena.

Magkasundo nga raw sina Seth at Francine sa pagnanakaw ng tulog sa taping.

Cute rin ang tanong ni Janine kay Seth, na kung may biglang sumugod na mga zombie sa taping nila, sino ang ililigtas niya? Siyempre, su Francine ang sagot, di ba?

Super confident nga si Francine na ganung klase ng lalake si Seth, na ililigtas talaga siya.

Pero kung si Francine ang tatanungin, sino ang ililigtas niya?

“Sarili ko lang. Hahahaha!” sabi ni Francine.

“Ganiyan siya, eh. Hahahaha!” reaksiyon ni Seth.

Sey tuloy ni Janine, one-way love affair raw ang sitwasyon nina Seth at Francine. O tipong mas mahal daw talaga ni Seth si Francine, kesa kay Francine kay Seth.

Well…

Anyway, abangan nga ang kuwento nang paghihiganti ni Alexa (Janine) sa pamilya Fiero, ang pinakamayaman at makapangyarihang pamilya sa bayan ng El Hambra, matapos ang biglaang pagkawala ng kanyang inang si Olivia (Dolly De Leon).

Lalong mababalot ng hinagpis at galit si Alexa dahil naniniwala siyang pinatay na ng mga Fiero ang kanyang ina at ipinapalabas lang nila na tumakas ito dahil sa pagnanakaw. Dahil dito, dahan-dahang paplanuhin ni Alexa ang kanyang paniningil ng hustisya at mamamasukan siya bilang katulong ng pamilya Fiero.

Makakahanap din si Alexa ng kakampi na itinuturi na niyang pangalawang pamilya kina Rolando (Joel Torre), Lala (Jennica Garcia), Max (Christian Bables), at Nico (Seth). Magiging tanging pakay ng grupo nito ang pabagsakin ang mga Fiero dahil sila ang dahilan kung bakit nagdusa ang kanilang mga mahal sa buhay.

Magpapalit ng pagkakakilanlan si Alexa bilang Mila at gagawin niya ang lahat upang malantad ang lahat ng baho at itinatagong sikreto ng buong pamilya Fiero. Hindi magiging madali ang paghihiganti ni Alexa dahil makakabangga niya si Cielo (Tessie Tomas), ang mayordoma ng pamilya, sina Feliz (Angel Aquino) at asawang si Ador (Epy Quizon), ang ‘sabong king’ na si Carlos (John Arcilla) at asawang si Leona (Janice de Belen), at mga anak nitong sina Aidan (Zanjoe) at Chiara (Francine).

Sa kabila ng paghihiganti ni Alexa, maaaring maging hadlang sa kanyang misyon ang biglaang pagiging malapit niya kay Aidan, na posibleng mauwi rin sa pag-iibigan. Hanggang saan dadalhin si Alexa ng kanyang paghihiganti kapag nalaman niyang mas marami pa pa lang karumaldumal na sikreto at iba’t ibang eskandalo ang kinasasangkutan ng pamilya Fiero? (Rb Sermino)