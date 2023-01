Aso na masipag sumunod sa utos, viral!

Tamad din ba ang mga junakis mo ‘pag uutusan? What if try mo sa mga alaga mo? ‘Yan ang nakakabilib na doggy sa Nabunturan, Davao de Oro na inutusan ng kanyang amo na bumili sa tindahan at sumunod naman.

Siya si ‘Epril’, isang aspin dog na nasa pangangalaga ng amo nitong si Omasdang Lariwan Langeleca. Naisipan niyang utusan si Epril na bumili ng gatas sa tindahan.

Makikita sa inupload niyang video na inilagay niya ang pera at sulat sa loob ng isang plastic at isinabit ito sa leeg ng aso sabay buhat nito sa daan papunta sa tindahan.

Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakabalik na si Epril na may nakasabit ng gatas sa kanyang leeg!

Nakatanggap ang naturang post ng nasa 25K reaction, 42K shares, at libo-libo ring comment mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni Juliet Vasquez Sabio, ani, “Wow ka very good na alaga.”

Tila may kwela namang ideya si Virgie Ataylan Asin, sabi niya, “Wow galing nman dapat turuan n mg luto at mg linis para libre n katulong.”

May hiling naman si Romeline Lrb Cajurao, komento niya, “Sana ang pusa din,utusan din bumili ng ulam.”

“Wag lang matuto g mangupit,” bibong hirit ni Edz Cabanayan.

“Galing naman buti pa siya nauutusan hehehe sna all!” pagbabahagi pa ng isang netizen.

Talaga namang kabibiliban at kagigiliwan mo ang aspin doggy na ito. Ikaw, ganito rin ba ang alaga niyo sa bahay? (Moises Caleon)