Ano bang masama sa ‘non-appearance’ sa rehistro ng sasakyan?

Matagal nang kalakaran sa mga tanggapan ng Land Transportation Office (LTO) ang “non-appearance” sa pagrehistro ng sasakyan.

Para sa mga nagtatanong, ang “non-appearance” ay paraan ng pagrerehistro ng sasakyan nang hindi dumadaan smoke emission testing o vehicle inspection. Hindi na dinadala ang sasakyan para pisikal na mainspeksyon, kaya tinawag na “non-apperance”.

Sa regular na proseso ng rehistro, kinakailangang kumuha ng TPL (third party liability) insurance at dumaan sa inspeksyon ng mga tauhan ng LTO, o accredited na inspector, ang sasakyan upang masiguro na ligtas pa etong ibiyahe sa kalsada at hindi magdudulot ng perwisyo sa mga tao at kapaligiran.

Ang TPL ay isang kasiguruhan na mababayaran ang sinumang mapipinsala, o anumang masisirang bagay, sakaling magkaroon ng banggaan, hanggang P50,000.

May dalawang paraan naman para sa inspeksyon ng sasakyan. Simula nang umiral ang Clean Air Act, dapat pumasa ang sasakyan sa standard ng smoke emission test, bilang katibayan na hindi eto nagbubuga ng masamang usok. Ginagawa eto sa mga PETC (private emission testing centers) at automatiko na ipinapadala ang resulta at katibayan sa computer ng LTO. Pagkatapos nito, dadalhin ang sasakyan sa opisina ng LTO para sa inspeksyon ng mga taga LTO upang tiyakin na ligtas gamitin ang sasakyan.

Nagkaroon pa ng isang paraan simula noong 2021. Eto ang pagsasailalim sa inspeksyon ang mga sasakyan sa mga PMVIC (private motor vehicle inspection centers). Dito, ang smoke emission at inspeksyon ay magkasamang ginagawa sa isang lugar, at automatiko ring pumapasok sa computer ng LTO ang resulta. Karamihan ng PMVIC sa Metro Manila ay katabi mismo ng LTO VREF (vehicle registration extension facility) kaya mas mabilis ang proseso.

Nitong nakaraang linggo, labindalawang (12) PETC ang sinuspendi ng LTO dahil sa hinalang pamemeke ng resulta ng emission testing.

Ayon kay LTO-IID (Intelligence and Investigation Division) Officer-in-Charge Renan Melintante, ang mga larawan bilang katibayan ng emission test na ina-upload ng 12 PETC sa LTO computer server ay peke. Pinagsususpetsahang binago ang mga larawan sa pamamagitan ng photoshop.

Nagpalabas na rin ng show cause order sa mga IT provider ng 12 PETC upang pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat mabawi ang kanilang akreditasyon dahil sa pakikipagsabwatan sa pamemeke.

Itinuturing ni LTO Chief JayArt Tugade na malinaw na panloloko sa gobyerno ang ginagawang pamemeke para sa “non-appearance” ng ilang nagpapa-renew ng rehistro ng sasakyan.

Kung ganito na pinalulusot dahil “non-appearance”, delikadong maging sanhi ng aksidente ang sasakyan at ilagay sa panganib hindi lang ang drayber at pasahero kundi ang ibang taong nasa lansangan.

Sa ating pananaw, ang mga taong nagpapalusot sa pagrerehistro ng kanilang sasakyan ay mga walang malasakit sa mga road users. Wala silang pakialam kung makasakit o makapatay sila ng ibang motorista at pedestrian.

Sariling convenience lamang nila ang iniisip sa pag-iwas sa inspeksyon. Gasino na ang ilang minutong para sa inspeksyon?

Hindi eto usapin ng pera, dahil malaki ang ibinabayad nila sa “non-appearance”.

Kung tayo ang masusunod, dapat ay gawing kriminal ang kaso sa may-ari kapag nakamatay o nakasakit ang isang sasakyan na hindi dumaan sa tamang inspeksyon.