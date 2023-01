28 Dream Chaser dinumog ng mga fan

Trending topic sa Twitter nitong nakaraang Sabado (Enero 21), ang #DreamMakerMallShow dahil sa mainit ang pagtanggap ng fans sa kauna-unahang mall show ng Top 28 Dream Chasers ng ABS-CBN idol competition na “Dream Maker.”

Sinalubong agad ang mga gwapong singer-dancer idols ng naghihiyawang fans at malalaking fan-made banners sa Robinsons Novaliches at Robinsons Metro East kung saan ginanap ang unang dalawang mall show.

Napa-tweet tuloy ang isang Pinoy Dreamer na nakakita ng crowd sa mall, “The crowd is going wild here at Robinsons’ Metro East.”

Sabi naman ni @BlandoKarl, “Saya dito worth it pag punta kahit may anxiety Ako sa mga mataong Lugar nawala kahit papaano kaba ko at nag enjoy me. P.s gwapo nila lahat wla hahaha.”

“One of the best mallshows ever!!! Grabe yung pagmamahal ng fans ng bawat dream chasers. Can’t wait to see them debut,” pagbahagi ni @KaoxDPxMiah.

Bukod sa nakita na ng fans ang kanilang idols nang live, kinagiliwan nila ang talento ng mga contestant. Sinayaw at kinanta muli ng Dream Chasers ang patok na performances nila sa “Dream Maker” tulad ng “Take My Hand,” “Awitin Mo at Isasayaw Ko,” at “He’s Into Her.”

Wala pang announcement kung may susunod na mall shows ang mga “Dream Maker” contestants pero sunud-sunod na ang request ng fans na magkaroon ng show sa mga mall malapit sa kanila.

Sa ngayon, subaybayan na muna ang episodes ng “Dream Maker” na mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at iWantTFC tuwing Sabado at Linggo. Papalapit na rin ang finale na gaganapin sa Pebrero 12 kaya makisali na sa online voting para makapasok ang iyong paboritong Dream Chaser sa global pop group na ide-debut sa Korea. (Rb Sermino)