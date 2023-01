146M SIM ‘di pa nakarehistro

Nanawagan si Senadora Grace Poe sa mga telecommunication company na paigtingin pang mabuti ang pagparehistro ng Subscriber Identity Module (SIM) ng mga mobile user dahil may 146 milyong SIM ang hindi pa napaparehistro limang buwan bago ang deadline nito.

Ginawa ni Poe ang panawagan matapos iha¬yag ng National Telecommunications Commission (NTC) na sa kasalukuyan ay umabot pa lang sa 22,298,020 ang nakapagparehistro ng kanilang SIM.

Ang nasabing bilang ay kumakatawan sa 13.2 porsiyento ng kabuuhang 168 milyong aktibong SIM.

“Given this figure, are the telcos on track with its target schedule and number of registrants?” sabi ni Poe, author at sponsor ng Republic Act No. 11934 o SIM Registration Act.

Sa ilalim ng batas, binibigyan ng 180 araw ang pagpaparehistro ng SIM cards, na nagsimula noong Disyembre 27, 2022. (Dindo Matining)