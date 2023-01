1 pang pulis sa missing sabungero sumuko

Sumuko na rin sa pulisya ang dating pulis na dawit sa pagdukot sa isang e-sabong master agent sa San Pablo, Laguna noong 2021.

Sumuko si dating Police Corporal Roy Navarete sa Calauan Municipal Police Station sa Laguna kasunod ng unang pagsuko nitong Huwebes ng mga kasama niyang sina dating Police Patrolman Rigel Brosas at dating Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan sa Philippine National Police-Integrity Monitoring and Enforcement Group (PNP-IMEG) Team 4-A.

May warrant of arrest si Navarrete sa kasong robbery at kidnapping at serious illegal detention kay Ricardo Lasco sa Barangay San Lucas sa San Pablo, Laguna noong Agosto 30, 2021.

Ayon sa pamilya ni Lasco, nagpakilalang mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang mga pulis nang dakpin nila si Lasco at tangayin pati ang mga alahas, pera, cellphone at vault nito na may laman pang pera.

Pinayagan itong magpiyansa ng P400,000 sa kasong robbery with violence pero walang piyansa ang kidnapping at serious illegal detention na isinampa laban sa kanila.

Samantala, tiwala si PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., na magbibigay ng linaw sa kaso ng missing sabungeros ang pagsuko ng tatlong dating pulis.

Sa press briefing kahapon, sinabi ni Azurin na posible ring ipasok sa witness protection program (WPP) ang mga ito sakaling maghayag sila ng kanilang mga nalalaman sa kaso.

Bukod dito ay tiniyak din ni Azurin ang kaligtasan ng pamilya ng mga pulis kapag nagpasya silang magsalita para malutas ang kaso ng mga nawawalang sabungero.

Matatandaang base sa ulat ni Brig. Gen. Warren de Leon, Director ng Integrity Monitoring and Enforcement Group (IMEG), si Brosas ay sumuko sa Rizal municipal police station dakong alas 2:45 ng hapon nitong Enero 19, habang si Paghangaan ay sumuko pasado alas 7;00 ng gabi ng kaparehas ding petsa sa Liliw municipal police station sa Laguna, si Navarete naman ay sumuko nitong Enero 21 sa Calawan Municipal police station sa Laguna.

Matatandaang ang tatlong dating pulis ay napatunayang ilan sa mga armadong kalalakihan na mga nagpanggap na mga ahenta ng National Bureau of Investigation (NBI) at kunin si Lasco sa kanyang bahay sa San Pablo City sa Laguna noong Agosto 30, 2021.

Bukod kay Lasco ay kinuha din ng mga suspek ang ilang mahahalagang bagay sa bahay ng biktima gayundin ang umanoy milyong halaga ng pera ni Lasco.(Edwin Balasa)