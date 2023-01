Vice Ganda pinaiyak sina Chie, Regine

Bumuhos ang luha nina Regine Tolentino at Chie Filomeno sa isang episode ng “It’s Showtime” kamakailan dahil sa madamdaming kwento ni Vice Ganda.

Sa segment kasi na “Girl on Fire,” napunta ang usapan sa pagiging proud sa atin ng ating mga mahal sa buhay kahit hindi nila ito laging pinaparamdam. BIinahagi ni Vice na minsan na niyang naranasan iyon at talagang tumatak iyon sa puso at alaala niya.

“Natatandaan ko dati, ‘yung kapatid kong si Babot, hindi kami masyadong magkasundo lalo na nung lumalaki na ako. Hindi niya ako masyado kinikibo. ‘Di niya ako pinapansin. Lagi niya ako natatalakan,” kwento ni Vice.

Ngunit nalaman ni Vice na proud ang kanyang kapatid sa kanya dahil pinagmamalaki pala nito ang mga achievement ni Vice sa mga kaibigan niya.

“’Ay ‘di ba ikaw ‘yung matalinong kapatid ni Babot?’ Tapos sabi ko, ‘Ay, ‘di ko po alam.’ ‘Eh pinagmamalaki ka ni Babot kasi scholar ka, honor ka raw eh,” pagbabalik-tanaw ni Vice.

Super na-touch si Vice sa kanyang kapatid at tsaka niya na-realize na mahal na mahal siya ni Babot pero hindi niya ito laging sinasabi.

“Hindi niya sinasabi sa akin pero pinagmamalaki niya ako sa ibang tao. Iba ‘yung paraan. Iba-iba kasi tayo ng ways. Pero hindi mo pwedeng i-menos sa kanya na, ‘ay ‘di ka proud sa kapatid mo,’” dagdag pa ng Unkabogable Star.

Dahil sa kwento ni Vice, tuluyan nang umiyak ang “Girl on Fire” judges na sina Regine at Chie. Naka-relate rin daw kasi sila, lalo na si Regine na naalala ang kanyang relasyon sa ama.

“Ganun kasi ‘yung dad ko. He’s not showy. He does not say it. Nalalaman ko na lang sa mga tita ko, sa mga pinsan ko na he’s so proud of me. It means so much lalo na ngayon wala na siya,” sey ni Regine habang pinupunasan ang kanyang luha. (Rb Sermino)