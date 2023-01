Lovi hindi binugbog ng boylet

Yes, Dondon (my dear editor), in fairness, successful ang red carpet premiere ng pelikulang ‘Latay’ nina Lovi Poe, Snooky Serna at Allen Dizon.

Sabi ng producer na si Baby Go, itutuloy na niya uli ang pagpoprodyus ng maraming pelikula dahil tapos na ang pandemic.

After daw ng ‘Latay’, ipapalabas na rin niya ang pelikulang ‘AbeNida’ nina Allen at Katrina Halili.

Anyway, after ng screening, inusisa sina Lovi, Snooky at Allen kung nagkaroon na ba sila ng ‘latay’ dahil sa kagagawan ng isang nakarelasyon nila?

Battered husband kasi ang role ni Allen sa ‘Latay’.

Sina Lovi at Allen ay nagsabing wala silang tinamong ‘lamay’ sa mga nakarelasyon nila, pero si Snooky, after sabihin na wala rin, nakita raw niyang pinandilatan ko siya, kaya biglang binago ang kanyang dialogue at umamin na naranasan niyang masaktan ng isa sa mga nakarelasyon niya, pero wala nga ang taong ‘yon sa kanyang buhay.

Actually, nabanggit nga rin ni Snooky na suwerte siya sa isang tao sa kanyang buhay, si Ramon Villarama, na sinamahan siya sa nasabing event.

After ng ‘Latay’ red carpet premiere, nakasabay namin si Snooky kasama ang kanyang boyfriend sa isang Chinese restaurant.

In fairness, talagang ipinakilala ni Snooky sa lahat ang kanyang boyfriend at obvious na sobrang mahal na mahal niya si Ramon.

Bongga!

Sa February 8 na nga pala ipalalabas sa mga sinehan ang ‘Latay’ at ang gagaling nina Lovi, Snooky at Allen sa pelikulang ‘yon, huh!

Gutierrez masipag mag-promote

Alam mo ba, Dondon, bilib ako sa kasipagan ni Janine Gutierrez sa pagpo-promote ng new ABS-CBN niya na ‘Dirty Linen’.

Aba, pati sa Iloilo ay umabot siya at ang ibang cast ng teleseryeng ‘yon para mag-promote.

Sabi nga ni Janine, inspirado siya sa bago niyang Kapamilya Network teleserye dahil sa magandang feedback ng mga nakapanood na no’n.

Of course, dahil kay Janine, kahit deadma ang ABS-CBN at hindi ako inimbita sa presscon, pati sa preview ng ‘Dirty Linen’, siyempre, pino-promote ko pa rin ‘yon.

Nakaka-happy na tumulong sa promotions ng mga proyekto ni Janine dahil kapag nakikita ko naman siya, palagi siyang nagte-thank you, so, deadma na rin sa pangde-deadma ng Dreamscape Entertainment, huh!

Hahaha!