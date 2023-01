Tulfo pinakaaktibo sa Senado

Kahit baguhan pa lamang, mistulang pang-beterano na ang performance ni Senador ‘Idol’ Raffy Tulfo dahil sa aktibong partisipasyon sa mga sesyon at committee hearing sa Senado.

Mula Hulyo 25 hanggang Disyembre 14, 2022, tinatayang 50 committee hearing ang pinangunahan at dinaluhan ni Tulfo.

Siya ang chairman ng Senate committee on energy na nanguna sa pagtalakay ng mga panukalang batas na may kinalaman sa enerhiya at isyu ng oil smuggling, at committee on migrant worker na nagbusisi sa kalagayan ng mga overseas Filipino worker.

Aktibo rin si Tulfo sa mga pagdinig ng Senate committee on health and demography; public information and mass media; labor, employment and human resources management; agriculture and food; agrarian reform; justice and human rights; public order and dangerous drugs; local government; blue ribbon at iba pa.

Magbabalik ang sesyon ng Senado ngayong Lunes at umaasa ang publiko na lalo pang patitindihin ni Tulfo ang mga pasabog at matatapang na tanong sa sesyon at committee hearing.