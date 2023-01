The Accountant humarurot sa Philracom Condition Race

PINABILIB ni The Accountant ang mga tagahanga nang mamayagpag sa Philracom (Philippine Racing Commission) Condition Race (17) nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Nasa pangatlo sa arangkadahan siya at pinanood ang naglulutsahan sa primerang sina Prettiest Star at Eazacky. Pa-far turn, sumegundo puwesto na si The Accountant at nakipaggitgitan kay Prettiest Star hanggang rektahan.

Photo finish sina The Accountant at Prettiest Star pagtawid sa meta. Makalipas ang ilang minuto’y idineklarang panalo ang una sa kaganapang suportado ng Philracom.

Nirendahan ni jockey Conrad Henson, nagpatatak si The Accountant ng 1:11.2 minuto sa 1,200 meter race para kubrahin ni winning horse owner LJ Aguila ang premyong P10K. (Elech Dawa)