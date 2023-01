Tara sa CDO

NAKAKATABA ng puso nang aking malaman na si Fr. Vic Arellano, pangulo ng Cagayan de Oro-Misamis Oriental Chess Association (CMOCA), ang magiging punong-abala sa grassroots chess sa Mindanao.

Magdaraos siya ng 4th Cong. Rufus Rodriguez & 1st Vice Mayor Bebot Rodriguez Chess Tournament sa Jan. 28-29, simula sa alas-9:00 ng umaga sa Brgy. Nazareth Gym sa Cagayan de Oro City.

Nasa P150K ang mga naghihintay na papremyo sa mga mananalo sa three-division chessfest kung saan P10K ang maibubulsa ng kampeon sa individual Open category, P2K sa Under 14, at P50K sa Team Tatluhan Open.

Tumawag sa 0906 524 6812 at 0991 438 1476 para sa karagdagan pang mga detalye.

***

Pangungunahan ni Cyrus Luis Mahawan ang mga paboritong kalahok sa kiddies 14U ng Sta. Maria Town Fiesta Chess Challenge sa Enero 29 sa Grace of Shekinah School Gymnasium sa Bulacan.

Kalahok din sina Sean Aldryl Tolentino, Jelaena Victoria Anas, Rae Anthony Xion Antiquin, John Kristoff Bautista, Beatriz Anne Barbosa, Reese Valerie Barbosa, Cheryl Niña M. Valerio, Mark Vincent Magpayo at Stephen Zane Quinto.

***

Tutumbok ang Glory Lumber Year of the Rabbit Handicap Open 10-Ball Tournament sa Enero 23-28 sa Star Billiards Center sa Grace Village, Quezon City.

Ayon nitong Sabado kay Japan Billiards champion at tournament organizer Ruel Esquillo, may P220K ang naghihintay na papremyo para sa mga magwawagi . May P60K ang magkakampeon sa event na suportado nina M.D.C. at Clive Dee.

***

Lumahok ang actor at chess enthusiast na si Jao Mapa sa celebrity chess challenge nina Eliseo Veinte, Ben Teehankee at ng mga kumpare natin at kaibigan na sina Vitaliano ‘Nonoy’ Villavicencio Rafael, National Arbiter Roberto Racasa at National Master Almario Marlon Bernardino Jr.

Sana makalaro rin sina coach Tim Cone, Alvin Patrimonio, Zaldy Realubit, Janice de Belen, Efren ‘Bata’ Reyes, Ronnie Alcano, Marlon Manalo, Sen. Koko Pimentel, dating Sen. Manny Pacquiao at former Cong. Neri Javier Colmenares.